Börse: Schwacher Wochenstart auch in New York

So droht in Großbritannien ein erneuter landesweiter Lockdown, da die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf rund 6.000 pro Tag gestiegen ist. Kasse gemacht wurde vor allem wieder bei Reise- und Touristikwerten. Bei der Lufthansa drückte noch die Nachricht auf die Kurse, dass die Fluglinie ihren Sparkurs verschärfen will. Die Titel brachen um 9,5 Prozent ein. Aus dem Depot wurden daneben auch Finanzwerte geworfen.

Breiter Markt unter Druck

Die Berichte über Geldwäsche durch internationale Großbanken haben die Investoren verunsichert. Die Aktien der Deutschen Bank büßten im DAX 8,8 Prozent ein. Im DAX gab es keinen einzigen Gewinner. Der Leitindex verlor 4,4 Prozent auf 12.542. Und auch die US-Börsen präsentierten sich deutlich leichter. Der Dow Jones schloss am Abend 1,9 Prozent im Minus. Der Euro steht bei 1,17 63 Dollar.