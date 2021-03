Börse: Schieflage von US-Hedgefonds dämpft Kauflaune

So drohen der Schweizer Credit Suisse oder der japanischen Investmentbank Nomura Milliardenverluste. Die Aktien der Credit Suisse waren bereits gestern in Zürich um 14 Prozent abgestürzt, die von Nomura in Tokio um 16 Prozent. Auch heute ist die Verunsicherung spürbar an den Börsen.

Zurückhaltung an den Börsen

Die Anleger in Asien halten sich bedeckt. Der Nikkei-Index in Tokio zeigt sich fast unverändert mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent. Die Aktie von Nomura verliert gut ein Prozent. Experten erwarten durch die Schieflage des US-Hedge-Fonds aber zumeist keine systemischen Auswirkungen auf die Bankenbranche insgesamt. Auch an den US-Börsen wurden zum Auftakt der Handelswoche vor Ostern gestern keine großen Sprünge gemacht. Der Dow Jones machte 0,3 Prozent gut, der Nasdaq verlor 0,6 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1, 17 65 Dollar.