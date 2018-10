Börse: Samsung mit Gewinnsprung

Dank des robusten Geschäfts mit Speicherchips hat Samsung im dritten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert. Der Überschuss legte im Jahresvergleich um 18 Prozent zu auf umgerechnet gut 10 Milliarden Euro. Mit dem Chipgeschäft verdient der Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern mit Abstand das meiste Geld. Der Verkauf von Smartphones blieb im dritten Quartal so gut wie unverändert. Die Anleger hatten das gute Ergebnis erwartet und so fällt die Reaktion an den Börsen sehr verhalten aus. Die Samsung-Aktie verliert an der Börse in Seoul 0,4 Prozent.

Freundliche Stimmung an den Börsen in Asien

Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten folgen den guten US-Vorgaben. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index rund 2 Prozent. Zuvor hatte die japanische Zentralbank entschieden, weiter bei ihrer ultralockeren Geldpolitik zu bleiben. Trotz verhaltener Konjunkturdaten aus China geht es auch in Shanghai um 1,5 Prozent hinauf. An der Börse in Seoul steht ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche.

Facebook-Aktie nach Zahlen im Plus

An der Wall Street hatte sich der Dow Jones gestern um 1,8 Prozent erholt. Die Aktien von Facebook stiegen um rund 3 Prozent und legten nachbörslich nach dem positiv aufgenommen Quartalsbericht noch einmal zwei Prozent zu. Der Euro steht bei 1, 13 44 Dollar.