Börse: RWE will klimaneutral werden

RWE treibt den Umbau zu einem reinen Ökostromerzeuger voran. Der Energiekonzern hat seine bisherige Ökostromtochter Innogy zerschlagen und übernimmt sowohl von seiner Tochter als auch vom Konkurrenten E.ON die Erneuerbaren Energien. Pro Jahr will RWE 1,5 Milliarden investieren. Ziel ist es, einer der größten Ökostromanbieter der Welt und ab 2040 klimaneutral zu werden. Das kündigte RWE-Chef Schmitz auf einer Pressekonferenz in Essen an. Die Aktie wird heute für 28, 50 Euro gehandelt. Im Zuge der Energiewende war ihr Kurs auf unter 10 Euro gerutscht.

DAX leicht im Plus

Der DAX gewinnt zum Wochenstart 13 auf 12 394 Punkte. Nächste Woche wollen die Amerikaner und Chinesen wieder verhandeln. Es kursieren Meldungen, die USA wollen China unter Druck setzen und erwägen, chinesische Unternehmen vom Finanzmarkt auszuschließen. Das US-Finanzministerium weist die Meldungen zurück. Der Euro kostet 1, 09 20 Dollar.