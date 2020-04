Börse: Richtungsloser Verlauf in Asien

So hat das japanische Finanzministerium mitgeteilt, dass die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zurückgegangen sind. Vor allem die Exportnachfrage aus China und den USA ist stark gesunken. Der Nikkei in Tokio sinkt heute früh um 0,9 Prozent, trotz starker Vorgaben aus den USA am vergangenen Freitag. Die Indizes in Hongkong und Shanghai halten sich leicht im Plus.

Ölpreise bleiben unter Druck

Unter Druck sind wieder die Preise an den Ölmärkten, trotz der Einigung von Saudi-Arabien und Russland auf eine Produktionsdrosselung. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet unter 28 Dollar. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt bei 1.682 Dollar, das sind umgerechnet 1.546 Euro und der Euro steht bei 1,08 70 Dollar.