Börse: Rekordserie geht weiter

Die Rekordserie an den Börsen reißt nicht ab, aber die Gewinne fallen nicht mehr so hoch aus. Der DAX steigt um 39 auf 13 829 Punkte. Die weltweit anlaufenden Impfungen, deren Anzahl in den kommenden Wochen deutlich gesteigert werden soll, sind der Anlass für diesen Optimismus. In einem Kommentar heißt es: Bis die Mehrheit der Deutschen geimpft ist, wird es noch bis zum nächsten Herbst dauern. Aber, es ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht.

Lufthansa und TUI im Aufwind

Sinnbild für die vermeintliche Rückkehr zur Normalität sind die Aktien der Luftfahrtbranche: Lufthansa verteuern sich um 6,5 Prozent, TUI um 5,3 Prozent. SAP legen 2 Prozent zu. Der Softwarehersteller will seine Tochter Qualtrics in den USA an die Börse bringen. Der Ausgabepreis soll zwischen 20 und 24 Dollar je Aktie liegen. Der Euro kostet 1, 22 50 Dollar.