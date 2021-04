Börse: Rekordjagd geht nach Ostern weiter

Die Rekordjagd an den internationalen Börsen geht weiter. Die Osterpause hat der Rekordlaune also keinen Abbruch getan. Der DAX schloss 105 Punkte höher bei 15 213. MDAX und TecDAX legten bis zu einem halben Prozent zu.

Der IWF gehört zu den treibenden Kräften. Er hebt seine Prognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 0,5 Prozent auf sechs Prozent an. Ausschlaggebend ist laut IWF das kräftige Wachstum in den USA. Dort kehrt derzeit wegen der Impferfolge immer mehr Normalität ins Leben der Menschen und der Wirtschaft ein.

VW und SAP an die DAX-Spitze

In Deutschland sind weiterhin die Autowerte gesucht, allen voran VW mit plus 2,2 Prozent. SAP gewinnen zwei Prozent. Die Google-Mutter Alphabet wechselt bei ihrer Finanzsoftware zum deutschen Softwareriesen. Ein Prestigeerfolg für das Walldorfer Unternehmen. In New York tendiert der Dow Jones wenig verändert. Der Euro kostet 1, 18 50 Dollar.