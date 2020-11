Börse: Rally verliert an Tempo

Die jüngste Kursrally verliert an Tempo. Kein Wunder, schließlich hat sie den DAX schnurstracks über die Marke 13.000 Punkte geführt. In New York melden die Börsen neue Rekorde. Der Dow Jones schloss bei 29.950. In Tokio erreicht der Nikkei-Index die höchsten Stände seit 30 Jahren. Er gewinnt 0,3 Prozent auf 25.983 Punkte. Bei solchen Höhen wird die Luft schon mal dünn. Getrieben wird das weiterhin von der Hoffnung auf einen Impfstoff. Mit dem US-Hersteller Moderna meldet ein weiterer Hersteller wichtige Fortschritte bei der Entwicklung.

Buffet kauft Pfizer und Co.

Warren Buffet hat die Zeichen der Zeit erkannt. Die Investoren-Legende kauft die Aktien großer Pharmakonzerne, darunter Pfizer. Außerdem favorisiert er Telefonwerte wie T-Mobile US. Die amerikanische Tochter liefert einen Großteil der Gewinne der Deutschen Telekom. Der Euro kostet 1, 18 50 Dollar.