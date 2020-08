Börse: Positive Signale für die Konjunktur

Von der Konjunkturseite kommen heute positive Signale. So ziehen viele deutsche Unternehmen einer Umfrage zufolge angesichts der Erholung von der Corona bedingten Rekord-Rezession vermehrt Neueinstellungen in Betracht. Das entsprechende Beschäftigungs-Barometer kletterte im August um 2,2 auf 95,4 Punkte, so das Münchner Ifo-Institut. Grundlage dieser Daten ist eine Umfrage unter Tausenden Unternehmen. Das ist der höchste Wert seit einem halben Jahr.

Ifo: Trendwende

Ifo Experte Klaus Wohlrabe sprach von einer Trendwende. Besonders in der Industrie und bei Dienstleistern sei das zu erkennen. Grund dafür ist die konjunkturelle Erholung. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet für das laufende Quartal mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von rund 3,5 Prozent. An den Börsen bestimmt aber Zurückhaltung das Geschehen. Der DAX liegt am Mittag 0,4 Prozent im Minus bei 13.134 Punkten. Und der Euro notiert bei 1,1825 Dollar.