Börse: Ölpreis zieht kräftig an

Saudi-Arabien will seine tägliche Förderung um eine Million Barrel kürzen. Damit will das Land andere OPEC-Länder zu einem Verzicht auf höhere Förderquoten bewegen. Ausnahmen soll es offenbar für Russland und Kasachstan geben, denen eine Anhebung um je 75 000 Barrel täglich gewährt wird. Unter dem Strich bedeutet das eine Ölverknappung. Prompt klettert der Preis für die Nordseesorte Brent um 5 Prozent auf 53,60 Dollar. Nach Einführung der CO2-Steuer müssen sich also Autofahrer und Eigenheimbesitzer auf dauerhaft höhere Preise für Benzin, Diesel und Heizöl einstellen.

Erholung in New York

In New York schlossen die Börsen mit Kursgewinnen. Der Dow Jones gewann ein halbes Prozent auf 30 389 Punkte, der NASDAQ gewann rund ein Prozent. Die deutschen Märkte schlossen uneinheitlich. Der DAX verlor ein halbes Prozent auf 13.651, MDAX und TecDAX gewannen bis zu 0,3 Prozent. Der Euro kostet 1, 23 Dollar.