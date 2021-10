Börsen-Ticker: Facebook unter Druck

22.22 Uhr - Wall Street schließt mit Gewinnen

Der Dow Jones schloss 1,4 Prozent im Plus bei 34.326 Punkten. Der Nasdaq-Index gewann 0,8 Prozent auf 14.567 Zählern. Der S&P 500 legte um 1,2 Prozent zu auf 4.357 Punkte. Der Ölpreis steigt. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent zur Auslieferung im Dezember kostet rund 79,20 Dollar. Am Devisenmarkt ist der Euro 1,15 96 Dollar wert.

22.04 Uhr - Sorgen um Kreditwürdigkeit der USA

Laut Rating-Agentur Fitch könnte der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze die Kreditwürdigkeit der USA belasten. Zwar hatte sich der Kongress auf einen Übergangs-Etat geeinigt und damit einen "Government Shutdown" abgewendet. Behörden in den USA werden also nicht geschlossen. Wenn aber die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird, droht dem Land zur Monatsmitte die Zahlungsunfähigkeit. Das politische Gezänk mache keinen guten Eindruck, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Es könnte ausländische Investoren davon abhalten, US-Staatsanleihen zu kaufen. "Wenn das passiert, würden die Renditen stark ansteigen. Und wenn die Renditen steigen, weil die Leute die Bonds nicht wollen, hätte das einen sehr negativen Einfluss auf den Markt", so der Manager.

21.37 Uhr - pbb plant höhere Dividende für 2020

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb), das Nachfolgeinstitut der Hypo Real Estate, plant eine weitere Dividende für 2020. In einer Pressemitteilung, die BR24 vorliegt, teilte die Bank am Abend mit, dass Vorstand und Aufsichtsrat "die Möglichkeiten einer Erhöhung der bisherigen Ausschüttung für 2020 bewertet" haben und nun planen, eine weitere Dividende in Höhe von 0,32 Euro je Aktie vorzuschlagen. Darüber soll in einer außerordentlichen Hauptversammlung entschieden werden, die laut pbb noch einzuberufen ist. Das Aktionärstreffen soll den Angaben zufolge voraussichtlich im Dezember stattfinden.

Bei der ordentlichen Hauptversammlung im Mai hatte der Immobilienfinanzierer bereits eine Dividende in Höhe von 0,26 Euro je Anteilsschein beschlossen. Die Aktien der pbb verloren 0,7 Prozent. Damit ist ein Anteilsschein rund 9,70 Euro wert.

21.16 Uhr - Hoffnung für die Reisebranche

Ein Medikament von Merck & Co. gegen Covid-19 nährt Spekulationen, dass sich die Tourismus-Branche rasch erholen könnte. Die Aktien der Fluggesellschaften American Airlines, Delta und United steigen um bis zu rund 8 Prozent. Die Papiere der Kreuzfahrt-Veranstalter Carnival und Norwegian legen um bis zu gut 6 Prozent zu und die Aktien des Online-Reisebüros Booking.com gewinnen nahezu 4 Prozent.

20.31 Uhr - Bitcoin gefragt

Bitcoin, die älteste und bekannteste Kryptowährung, steigt zeitweise um gut zehn Prozent auf 47.893 Dollar. Der Analyst Timo Emden von Emden Research sagte, dass sich die Anleger für eine mögliche Jahresendrally warm laufen. Seiner Einschätzung nach nutzen vor allem institutionelle Investoren die vorangegangenen Kursverluste zum Einstieg. Andere Marktbeobachter äußerten sich zudem erleichtert, dass US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Kongress-Anhörung betont habe, Kryptowährungen zwar regulieren, aber nicht verbieten zu wollen. Vor diesem Hintergrund griffen Anleger auch bei Werten aus dem Kryptowährungssektor zu sowie bei Papieren von Unternehmen, die sich mit der Blockchain-Technologie befassen, die den sogenannten Cyber-Devisen zugrunde liegt.

So gewinnen die Papiere von Coinbase, Riot, Marathon, Overstock und Silvergate an der Wall Street um bis zu rund 8 Prozent. Die Aktien der Softwarefirma MicroStrategy, die Milliarden in Bitcoin investiert hat, steigen um nahezu 6 Prozent.

20.17 Uhr - Aktien von Merck & Co. plus 10 Prozent

An der Wall Street in New York scheinen die Anleger optimistischer zu sein als an den europäischen Börsen. Der Dow Jones steigt um 1,4 Prozent, der Nasdaq-Index gewinnt 0,5 Prozent. Mut macht ihnen wohl auch, dass es vielversprechende Testergebnisse zu einem Covid-Medikament von Merck & Co gibt. Die Aktien des Unternehmens steigen um gut 10 Prozent. Die Aktien von BioNTech,8 Pfizer und Moderna fallen an der Wall Street zeitweise um bis zu 16 Prozent, momentan bis zu rund 12 Prozent. Die Titel der Pharmafirma Regeneron, die ebenfalls eine Arznei gegen Covid in der Entwicklung hat, verlieren ungefähr 6 Prozent. Am Devisenmarkt ist der Euro ist rund 1,16 Dollar wert.

20.07 Uhr - Coty verkauft Wella-Aktien

Ein Tauschgeschäft von Coty mit dem KKR kommt bei Anlegern gut an. Die Titel des Kosmetik-Herstellers, an dem die deutsche Milliardärsfamilie Reimann maßgeblich beteiligt ist, sind an der Wall Street zeitweise um fast 9 Prozent gestiegen, jetzt legen sie um gut 3 Prozent zu. Ein Papier ist gut 8 Dollar wert.

Coty gibt ein weiteres, neunprozentiges Aktienpaket am Shampoo-Hersteller Wella ab und erhält vom Finanzinvestor im Gegenzug eigene Anteilsscheine. Coty verspricht sich den Angaben zufolge von diesem Deal eine Vereinfachung der Kapitalstruktur und jährliche Einsparungen von 52 Millionen Dollar.

20.02 Uhr - Siemens muss in Spanien gut 127 Millionen Strafe zahlen

Siemens hat sich nach Angaben der spanischen Wettbewerbsaufsicht CNMC an einem Eisenbahnkartell in dem Land beteiligt. Die Aufsichtsbehörde verhängte Strafen in Höhe von insgesamt 127,3 Millionen Euro. Siemens-Aktien verloren 3 Prozent. Siemens, Nokia, der spanische Baukonzern ACS und andere hätten sich beim Bieten für Bahn-Signalanlagen abgesprochen und Aufträge des Bahn-Infrastrukturbetreibers Adif im Wert von 4,1 Milliarden Euro unter sich aufgeteilt.

17.39 Uhr - DAX geht mit Verlusten ins Wochenende

Der DAX schloss 0,7 Prozent im Minus bei 15.156 Punkten. Im Handelsverlauf war der deutsche Leitindex zum ersten Mal seit Mai zeitweise unter die Marke von 15.000 gerutscht. Der MDAX verlor 0,6 Prozent auf 34.154 Zähler. Der TecDAX büßte 1,9 Prozent ein auf 3.673 Punkte. Der SDAX fiel um 0,9 Prozent auf 16.360 Punkte. An der Wall Street steigt der Dow Jones um 0,8 Prozent, der Nasdaq-Index um 0,1 Prozent. Der Euro ist 1,15 94 Dollar wert.

17.31 Uhr - Daimler trennt Nutzfahrzeugsparte ab

Bei einer außerordentlichen, virtuellen Hauptversammlung von Daimler haben die Aktionäre heute entschieden, dass Daimler in zwei Unternehmen gegliedert wird: eines für Autos und eines für Nutzfahrzeuge. Letzteres soll für sichan die Börse gebracht werden. Nach Konzernangaben wird die Aufspaltung rund 700 Millionen Euro kosten. Diese Einmalkosten beträfen unter anderem die Teilung und den Aufbau des Finanzdienstleistungsgeschäfts, sagte heute Finanzvorstand Harald Wilhelm. Es würden auch steuerliche Belastungen von rund 400 Millionen Euro erwartet. Diese sollten laut Wilhelm zu einem großen Teil durch künftige steuerliche Entlastungen ausgeglichen werden. Die Vorteile der Trennung der Konzernsparten überwögen die Nachteile. Daimler plant mit der Transaktion den Wert der Einzelunternehmen zu steigern. Die im DAX gelisteten Daimler-Aktien beendeten den Handelstag mit plus 0,8 Prozent bei rund 77,40 Euro je Anteilsschein.

17.24 Uhr – Siemens Healthineers mit Erfolg in den USA

Siemens Healthineers, die Medizintechnik-Tochter von Siemens hat die Zulassung der US-Arzneimittelaufsicht FDA für einen neuartigen Computertomografen erhalten. Das Gerät sei der erste quantenzählende Computertomograf auf dem Markt, so das Unternehmen. In der EU ist er bereits zugelassen. Experten setzen große Hoffnungen in die Ertragschancen. Das Gerät wandelt die Röntgenstrahlen nicht in einem Zwischenschritt in sichtbares Licht um, sondern direkt in digitale elektrische Signale, was laut Healthineers schärfere, farbige Aufnahmen bei einer geringeren Strahlen- und Kontrastmittel-Belastung ermöglicht. Die Aktien von Siemens Healthineers halten sich heute unter den drei Siemens Titeln im DAX am besten.

14.57 Uhr – Energiepreise bereiten Chemie- und Pharmaindustrie Sorgen

Der Preisschock für Gas in Kombination mit den ohnehin höchsten Strompreisen in Europa und der Welt könnte sich zu einem gravierenden Kostenproblem für energieintensive Unternehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit am Produktionsstandort Deutschland entwickeln. Davor warnt der Verband der Chemischen Industrie (VCI). In der ostdeutschen Chemie- und Pharmaindustrie bedrohen dem VCI-Landesverband Nordost zufolge die hohen Energiepreise inzwischen die Produktion von Grundstoffen. Unter anderem ist die Produktion rund um den Grundstoff Ammoniak von der Entwicklung am Energiemarkt besonders stark betroffen. Von den bundesweit rund 465.000 Mitarbeitern der Chemie- und Pharmaindustrie sind 54.500 Beschäftigte in Ostdeutschland tätig.

14.04 Uhr – Uniper-Chef zu Gas- und Energiepreisen

Die Strom- und Gaspreise in Deutschland sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Auch in Frankreich kletterten die Preise. Die französische Regierung kündigte deswegen eine Deckelung bis April an. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten wollen das Thema bei einem Gipfel am 21. und 22. Oktober besprechen.

Von Deutschlands größtem Gasimporteur Uniper, der an der Börse notiert ist, heißt es, im Großhandel koste eine Megawattstunde Gas zur Lieferung im ersten Quartal kommenden Jahres inzwischen über 90 Euro, vor einem Jahr habe der Preis noch weniger als 10 Euro betragen. Nach Einschätzung des Uniper Chefs ist damit zur rechnen, dass die Energiepreise wegen der großen Nachfrage auf den Weltmärkten länger auf dem hohen Niveau bleiben. Ähnlich sei die Entwicklung beim Strom. Bei der Gaspipeline Nord Stream 2 rechnet der Uniper Chef nicht damit, dass die ausstehenden Genehmigungen für die Ostseeleitung so schnell kommen, dass sie noch in diesem Winter helfen könnte, die Situation zu entspannen. Aktien von Uniper verteuern sich um fast 1 Prozent.

12.55 Uhr – Scarlett Johansson und Walt Disney legen Streit bei

Die Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson und Walt Disney haben ihren Streit um den Marvel-Film "Black Widow" beigelegt. Johansson warf Walt Disney vor, durch die zeitgleiche Veröffentlichung von "Black Widow" in den Kinos und beim Streamingdienst Disney+ den Vertrag mit ihr gebrochen zu haben. Ihre Gage sei dadurch niedriger gewesen. Disney habe die Einnahmen für sich behalten und die Zahl der Abonnenten von Disney+ erhöhen wollen. Der Streit wurde in der Filmbranche aufmerksam beobachtet, da das Streaming über Anbieter wie Disney+, Amazon oder Netflix immer mehr an Bedeutung gewinnt und in Konkurrenz steht mit klassischen Filmausstrahlungen in Kinos.

12.32 Uhr – ProSiebenSat1 verkauft Online-Erotikshop

Der Münchner Medienkonzern ProSiebenSat1 hatte in den letzten Jahren auch auf das Internetgeschäft und Internetportale gesetzt. Nun verkauft der Fernsehkonzern seine Anteile am Online-Erotikshop Amorelie. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Amorelie wurde 2013 in Berlin gegründet. Ein Jahr später hat sich ProSiebenSat.1 an dem Start-up beteiligt und es durch Fernsehwerbung bekannt gemacht. Nun der Verkauf. Nach Freigabe durch die Kartellbehörden soll das Geschäft bis Jahresende abgeschlossen werden. An der Börse war Pro SiebenSat1 früher mal in der ersten Börsenliga im Dax. Im Moment ist das Papier im MDax mit den mittelgroßen Firmen zu finden. Dort verbilligen sich die Anteilsscheine um 0,5 Prozent und halten sich damit etwas besser als der MDax, der mehr als 0,5 Prozent einbüßt.

10.38 Uhr - Großauftrag für Airbus

Die neue italienische Fluggesellschaft Ita hat sich mit Airbus auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt und den Kauf von 28 neuen Maschinen in die Wege geleitet. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die ersten neuen Flugzeuge schon Anfang des nächsten Jahres abheben. Laut Medienberichten zahlt Ita für die zehn Maschinen vom Typ A330neo, sieben A220 und elf A320neo 1,5 Milliarden Euro. Ita tritt Mitte des Monats die Nachfolge von Alitalia an. Zudem beschloss Ita, weitere 31 Airbus-Maschinen für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge über die Firma Air Lease Corporation zu leasen. Die Anleger von Airbus lassen sich davon nicht groß beirren. Die Titel verbilligen sich um ein Prozent.

09.15 Uhr - DAX zeitweise unter 15.000

Die deutschen Börsen sind wie erwartet deutlich leichter in den Handel gestartet. Der DAX rutschte gleich zum Auftakt unter die Marke von 15.000, auf 15.092 Zähler, das ist ein Minus von 1,1 Prozent. Mit dem Start ist gerechnet worden, allein schon wegen der Vorgaben aus den USA und aus Tokio. An der Wall Street büßte der Dow Jones gestern Abend 1,6 Prozent ein. Unter anderem schwächeren Zahlen vom Arbeitsmarkt sorgten für Druck. In Tokio fiel der Nikkei heute früh gar um 2,3 Prozent. Aus Shanghai und Hongkong gab es keine Vorgaben, die Märkte dort blieben wegen eines Feiertages geschlossen.

08.17 Uhr Abstimmung bei Daimler über Abspaltung der Trucksparte

Für Daimler wird es heute ein besonderer Tag. Die Aktionäre des Konzerns stimmen auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung über eine Abspaltung der LKW- und Bussparte ab. Mit einer Zustimmung der Anteilseigner wird gerechnet. Vor Weihnachten soll Daimler Truck dann an die Börse gehen. Auf der einen Seite könnten die Teile an der Börse künftig mehr wert sein als gemeinsam. Auf der anderen Seite gibt es Befürchtungen, wonach das dann einzeln geführte Pkw-Geschäft anfälliger für Übernahmeversuche werden könnte.