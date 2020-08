Börse: NASDAQ mit neuem Rekordhoch

In New York geht die Rekordjagd im Hightechsektor ungebrochen weiter. Der NASDAQ schloss mit 11.141 Punkten auf einem neuen Allzeithoch. Die Aktie von Tesla hat sich innerhalb von 12 Monaten auf über 1.800 Dollar verneunfacht. Eine irre Kursrally, die möglicherweise noch lange kein Ende findet. Tesla will in diesem Jahr 500.000 Auto verkaufen. Wenige im Vergleich zur etablierten Konkurrenz, doch der amerikanische E-Autobauer baut weltweit seine Kapazitäten im Eiltempo aus.

Corona-Profiteure Amazon und Netflix

Amazon und Netflix, die großen Corona-Profiteure, stellen ebenfalls neuen Bestmarken auf. Der Chiphersteller Nvidia legt erst am Mittwoch seine Quartalszahlen vor, doch Analysten vergeben schon jetzt gute Noten. So schloss auch diese Aktie auf Rekordhoch. Der Hightechboom in den USA trieb den Kurs von Infineon um 3,5 Prozent auf 22,50 Euro. Der DAX schloss aber nur 19 Punkte höher bei 12 921. Kurz vor dem Rauswurf aus dem DAX brachen Wirecard erneut um 10 Prozent ein. Der Euro kostete 1, 18 70 Dollar.