Börse: Nach US-Wahl sind Aktien im Aufschwung

Nach zwei Tagen ohne Schwung konnten die deutschen Aktienmärkte heute zulegen: der DAX kletterte um 0,8 Prozent auf 11.579 Punkte. Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care kann weiter mit guten Gewinnen in Kalifornien rechnen. Die Kalifornier haben ein Bürgerbegehren abgelehnt, mit dem die Branche hätte gezwungen werden sollen, bestimmte Einnahmen an Patienten oder deren Versicherer zurückzuzahlen. So schnellten die Aktien von Fresenius Medical Care um fast 10 Prozent nach oben.

BMW enttäuscht

BMW meldete weniger Gewinn. Die Anteile des Autokonzerns büßten 3,5 Prozent ein. Der fränkische Sportartikelkonzern Adidas rechnet mit mehr Gewinn in diesem Jahr. Dennoch rutschten die Adidas-Papiere um 3,5 Prozent ab. In New York geht es mit den Aktienkursen deutlich aufwärts. Der Dow Jones klettert um knapp 1 Prozent, der Nasdaq um mehr als 2 Prozent. Der Euro steigt auf 1,1460 Dollar.