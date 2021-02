Börse: Nach GameStop jetzt Kleinanleger-Attacke bei Silber

In der vergangenen Woche hatten sich Kleinanleger im Internet verabredet, den Aktienkurs des US-Videospielehändlers GameStop nach oben zu treiben und damit Hedgefonds in Bedrängnis zu bringen. Nun haben sie es auf den Rohstoffmarkt abgesehen – genauer gesagt auf Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber ist zeitweise um mehr als zehn Prozent nach oben geschnellt - auf über 30 Dollar und damit so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr.

Varta-Aktien wieder im Sinkflug

Bei den Aktien war auch der Batteriehersteller Varta zuletzt im Fokus der Kleinanleger. Heute hat der Aktienkurs von Varta aber acht Prozent eingebüßt. Insgesamt war die Stimmung gut an den deutschen Aktienmärkten. Nach dem mehr als dreiprozentigen Verlust in der vergangenen Woche ist der DAX heute 1,4 Prozent höher gelandet bei 13.622 Punkten. Auch an den Börsen in New York geht es aufwärts: der Dow Jones kommt 0,7 Prozent voran, der Nasdaq 2,2 Prozent. Der Euro gibt nach auf 1,2065 Dollar.