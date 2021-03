11.03.2021, 23:15 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Mega Börsengang in New York

Ein erfolgreiches Börsendebut hat der südkoreanische Onlinehändler Coupang in New York geschafft. Der Eröffnungskurs an der Wall Street lag mehr als 80 Prozent über dem Ausgabepreis.