Börse: Märkte weiter in luftigen Höhen

An der Börse stützt die Hoffnung auf den EU Sondergipfel in Brüssel. Aber auch aus den USA kommen wichtige Signale. Im US-Kongress geht es nun um ein eine Billion Dollar schweres Hilfspaket, das sich auf Unternehmen, Schulen und den Gesundheitssektor bezieht. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones hat mit einem hauchdünnen Plus geschlossen. Dazu gibt es verschiedene ermutigende Studienergebnisse zu Coronavirus-Impfstoffen. Gleich mehrere Kandidaten erweisen sich nach Angaben der Entwickler in Studien als sicher und regen eine Immunreaktion an. Unter anderem ist da das Mainzer Unternehmen BioNTech zusammen mit dem Pharmakonzern Pfizer.

Dax knackt wichtige Marke

Das hat auch der Stimmung am deutschen Aktienmarkt geholfen. Der Dax ist um 1 Prozent gestiegen auf 13.047 Punkte. Zu den stärksten Gewinnern gehörten SAP, Infineon oder Adidas mit durchschnittlichen Aufschlägen von gut 2 Prozent.

Der Euro steht bei 1,14 45 Dollar.