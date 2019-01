Börse: Lufthansa mit Passagierrekord

Die Auslastung der Flugzeuge auf den mehr als 1,2 Millionen Flügen sei so hoch gewesen wie nie zuvor: Von 100 Sitzen seien 2018 rechnerisch im Schnitt 81,4 belegt gewesen, teilte das Unternehmen mit. Trotz des Passagierrekords machten die Anleger Kasse. Die Aktien der Lufthansa führten mit einem dicken Minus von 2,7 Prozent gar die Liste der Verlierer im DAX heute an.

Uneinheitlicher Verlauf an deutschen Börsen

Offenbar liegt es daran, dass in den USA die Fluglinie American Airline im Schlussquartal mit weniger Umsatzwachstum rechnet als erhofft. Die Aktien von American Airline knicken um 7,3 Prozent ein und ziehen auch die Titel anderer Airlines wie JetBlue und Southwest nach unten. An den deutschen Börsen hat es der DAX geschafft, sich ins Plus zu retten. Der Index schloss 0,3 Prozent höher bei 10.922. Der MDAX blieb mit 0,3 Prozent im Minus. Der Euro steht bei 1,15 12 Dollar.