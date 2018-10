Börse: Leichte Erholung an den Börsen

Die Börsen erholen sich etwas. Offenbar war der Vortagesverlust von über 2 Prozent für den DAX doch etwas des Guten zu viel. Aktuell gewinnt er 33 auf 11 307 Punkte. MDAX und TecDAX notieren bis zu 0,8 Prozent höher. Die Gewinner sind die Verlierer der letzten Tage: Lufthansa erholen sich um 2 Prozent, Daimler, RWE und Adidas um bis zu 1,5 Prozent.

Deutsche Bank unter Druck

Die Deutsche Bank will dieses Jahr wieder einen Gewinn erzielen. Das kündigte Bankchef Sewing bei der Vorlage der Quartalsbilanz an, die aber in vielen Teilbereichen überwiegend Rückgänge aufwies. An den Börsen traut man der Prognose offenbar nicht. Die Aktie der Deutschen verbilligt sich um 2,6 Prozent und droht unter die Marke von 9 Euro zu rutschen. Der Euro kostet 1, 14 70 Dollar.