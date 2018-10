Börse: Kursrutsch bei RWE

Der Rodungsstopp im Hambacher Forst trifft RWE unerwartet und hart. Der Energieversorger erwartet einen wirtschaftlichen Schaden im niedrigen dreistelligen Millionenbereich pro Jahr. Er hat seinen Aktionären bereits eine entsprechende Gewinnwarnung zukommen lassen. Darunter fast 100 Kommunen in NRW, die zusammen rund 10 Prozent an RWE halten.

NRW-Kommunen betroffen

Es waren in den letzten Jahren vor allem die Kommunen, die auf eine hohe Dividende pochten. Schließlich hat der Versorger seit der Energiewende nicht nur seine Ausschüttung dramatisch gekürzt, sondern auch einen gewaltigen Kursverlust erlitten. Heute schloss die Aktie 8,5 Prozent tiefer bei 18, 70 Euro. Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 12 112. Kursverluste auch in New York. Der Dow Jones verliert 223 auf 26 404 Punkte. Der Euro kostet 1, 15 10 Dollar.