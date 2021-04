Börse: Konjunktur und ZEW-Index im Blick

Die Börsianer blicken trotz der schleppenden Impf-Fortschritte und weiter hohen Corona-Infektionen so zuversichtlich auf die deutsche Konjunktur wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Das zeigte neben den jüngsten Rekordständen an den Börsen zuletzt auch der Index der Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW. Der war im März überraschend stark gestiegen. Heute am Vormittag stellt das ZEW die Ergebnisse der aktuellen Befragung unter den Finanzmarkt-Experten vor für den April. Fachleute sagen einen erneuten Anstieg des ZEW-Index auf gut 79 Punkte voraus von zuvor 76,6 Punkte.

Aktienmärkte mit Luft nach oben

Vielen Analysten zufolge haben die Aktienmärkte trotz der jüngsten Rekordjagd noch Potential. Zwar sei bereits einen Großteil der wirtschaftlichen Erholung nach der globalen Corona-Rezession in den Kursen eingepreist, doch das gigantische US-Konjunkturpaket könnte einen noch nie dagewesenen Boom der US-Wirtschaft und weitere Kursanstiege auslösen, heißt es an den Börsen.

Chinas Außenhandel legt weiter kräftig zu

Gute Außenhandelsdaten aus China sorgen heute Morgen schon für freundliche Stimmung an den Börsen. Im März legten die Exporte aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in US-Dollar berechnet um mehr als 30 Prozent zu im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so die aktuellen Daten aus Peking. Aber auch die Importe wuchsen unerwartet kräftig um rund 38 Prozent. Die gestiegene globale Nachfrage aber auch die niedrige Vergleichsbasis im vergangenen Jahr nach dem Einbruch in der Corona-Krise sind Experten zufolge Gründe für die starken Wachstumsraten. Der Nikkei-Index in Tokio steigt um rund ein Prozent. An der Wall Street war der Dow Jones gestern um 0,2 Prozent gesunken. Der Euro steht bei 1, 18 90 Dollar.