Börse: Kleine Kurskorrektur

An den internationalen Börsen geben die Kurse etwas nach. Die ersten zwei Wochen im November bescherten tolle Gewinne, so ist eine Korrektur nichts Außergewöhnliches. Von größeren Gewinnmitnahmen kann bislang auch keine Rede sein. In New York schloss der Dow Jones 0,6 Prozent tiefer, trotzdem bleibt er mit 29 783 Punkten auf Rekordniveau. In Tokio kann der Nikkei-Index den höchsten Stand seit 29 Jahren ebenfalls nicht verteidigen. Er verliert 1,1 Prozent.

DAX etwas leichter erwartet

Natürlich dürfte sich das zum Handelsstart beim DAX bemerkbar machen. Ersten inoffiziellen Berechnungen wird er mit 13 097 Punkten berechnet. 36 unter dem amtlichen Schluss. In Japan nutzen selbst überraschend gute Konjunkturnachrichten nichts. Im Oktober gingen die Exporte im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,2 Prozent zurück. Experten hatten einen Einbruch um 4,5 Prozent erwartet. Der Euro kostet 1, 18 70 Dollar.