Börse: Keine Weihnachtsrallye - DAX startet im Minus

Rund 10 Minuten nach Handelsbeginn verliert der DAX 0,5 Prozent auf 10.556 Punkte. Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen im kommenden Jahr nach dem Ausblick der US-Notenbank hatte zuvor Konjunkturängste geschürt und die Märkte belastet. An der Wall Street sank der Dow Jones gestern um 2 Prozent, in Tokio verlor der Nikkei-Index heute 1,1 Prozent.

Delivery-Hero-Aktie schießt nach oben

Unter den Einzelwerten hierzulande ist die Aktie von Delivery Hero in den Mittelpunkt gerückt. Der Essens-Lieferdienst verkauft sein Deutschland-Geschäft für knapp eine Milliarde Euro an den niederländischen Rivalen Takeaway.com. Das kommt offenbar gut an bei den Anlegern. Die Aktie ist um fast 14 Prozent nach oben geschnellt und damit größter Gewinner im MDAX der mittelgroßen deutschen Aktien.

Im DAX legen die Papiere der Deutschen Bank und der Lufthansa jeweils um 0,9 Prozent zu. Die Aktie von Adidas ist trotz der guten Zahlen des Konkurrenten Nike mit 0,7 Prozent ins Minus gerutscht. Der Euro steht bei 1,1470 Dollar.