Börse: Impfhoffnungen helfen Dow Jones, nicht aber DAX

In der XETRA-Schlussauktion ist der deutsche Leitindex sogar noch wenige Punkte ins Minus gerutscht. Der DAX blieb bei 13.127 Zählern stehen. Es gibt sowohl stärkere Gewinner als auch Verlierer: Die Aktien der Deutschen Bank haben sich um 3,5 Prozent verteuert. Die von Continental und Siemens sind knapp 2 Prozent vorangekommen.

Goldpreis auf tiefstem Stand seit vier Monaten

Stark unter Druck waren dagegen die Anteile von Deutsche Wohnen und Delivery Hero, die 3,5 bzw. 4,5 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen sind. In New York kletterte der Dow Jones um gut 1 Prozent. Der Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent. Gold hat heute leicht an Glanz verloren. Der Preis erreichte den tiefsten Stand seit rund vier Monaten. Eine Feinunze wird am Abend für 1.834 Dollar gehandelt. Der Euro notiert bei 1,1840 Dollar.