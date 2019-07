Börse: Guter DAX-Start ins zweite Halbjahr

Die Bilanz hätte noch besser ausgesehen, hätten nach sieben Tagen mit Gewinnen nicht einige Anleger Kasse gemacht. Anlass gaben neue Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Die sind so gut ausgefallen, dass Zweifel aufkommen, ob die US-Notenbank wirklich in Kürze den Leitzins senken wird. So büßte der DAX am letzten Handelstag der Woche ein halbes Prozent ein auf 12.569 Punkte.

BMW-Chef nimmt Hut

BMW-Chef Harald Krüger will seinen Vertrag nicht verlängern. Er nimmt im nächsten Frühjahr seinen Hut. Die Anleger haben es mit einem Schulterzucken aufgenommen. Die Aktien von BMW blieben kaum verändert stehen. Mehr Bewegung gab es bei den Anteilen der Deutschen Bank, die sich um 2,5 Prozent verteuerten. Der in die Kritik geratene Leiter des Investmentbankings Garth Ritchie verlässt das Haus. Insidern zufolge will die Deutsche Bank die Investmentsparte in ihrer jetzigen Form zerschlagen. In New York gaben Dow Jones und Nasdaq jeweils leicht nach. Der Euro ist schwächer bei 1,1220 Dollar.