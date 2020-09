Börse: Gewinnmitnahmen in New York und Tokio

Nachdem das Papier des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard zuvor außerordentlich aus dem DAX gefallen war und Delivery Hero nachgerückt ist, bleibt der Leitindex DAX erstmal so wie er ist, bis zur nächsten turnusmäßigen Überprüfung. Auch beim TecDAX ändert sich nichts, dafür aber im MDAX.

Bewegung bei den Nebenwerten

So steigen die Aktien der Shop Apotheke in den Index der mittelgroßen deutschen Werte auf und ersetzen dort die des Fernsehkonzerns RTL Group und die Papiere des Chemiekonzerns Wacker ersetzen die der Aareal Bank. Die Aktien von RTL und Aareal werden dann im SDAX notiert. Wirksam wird die beschlossene Neuordnung am 21. September. Zuvor dürften sich einige Fonds, die Indizes wie den MDAX abbilden, mit den entsprechenden Aktien eindecken.

Schwache Vorgaben für den Handelsstart

In den USA wurde gestern kräftig Kasse gemacht, vor allem bei Technologiewerten, die zuletzt ja sehr gut gelaufen waren. Der Nasdaq verlor rund 5 Prozent, der Dow Jones 2,8 Prozent. An der Börse in Tokio steht jetzt ein Minus von 1,3 Prozent zu Buche und der Euro notiert mit 1, 18 50 Dollar.