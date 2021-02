Börse: Gewinnmitnahmen in Asien

Der Nikkei in Tokio verliert ein Prozent, ähnlich schwach zeigt sich der Leitindex in Shanghai und der Hang Seng in Hongkong gibt 1,2 Prozent nach. Es ist offenbar die angespannte Liquiditätslage in China, die auf die Kauflaune an den Börsen drückt. Höhere Zinssätze in China schürten Händlern nach die Sorge, dass die chinesische Politik zu einem strafferen Kurs übergehen könnte, um die Aktienkurse und Immobilienmärkte zu zügeln.

Höhenflug an der Wall Street vorerst vorbei

Auch die Vorgaben aus New York sind mau. An den Börsen dort hat auch der Schwung nachgelassen, trotz der anhaltenden Hoffnung auf ein großes Konjunkturpaket der US-Regierung. Der Dow Jones schloss gestern Abend nun ganz leicht im Plus, der Nasdaq trat auf der Stelle. Immerhin konnten die Aktien von Ebay und Paypal nachbörslich stark zulegen. Die nach Börsenschluss in den USA vorgelegten Quartalsberichte scheinen den Investoren zu gefallen. Der Euro steht bei 1,20 16 Dollar.