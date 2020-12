Börse: Gespräche über US-Konjunkturpaket gehen weiter

Der US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte, er habe der demokratischen Verhandlungsführerin und Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, einen Entwurf für ein Hilfspaket in Höhe von 916 Milliarden Dollar vorgelegt. Das Paket umfasse Gelder für lokale und Bundesbehörden sowie einen Haftungsschutz für Unternehmen.

Anleger werden wieder mutiger

Das kommt zumindest an den Börsen in Asien heute früh an. Der Nikkei in Tokio legt 1,2 Prozent zu. Hoffnung machen zudem Nachrichten über weitere Erfolge auf der Suche nach Corona-Impfstoffen. Das hat gestern schon die Kurse an der Wall Street angetrieben. Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent höher bei 30.173. Der Nasdaq kam um ein halbes Prozent voran. Mit zunehmender Spannung warten die Anleger zudem auf Ergebnisse der nach wie vor laufenden Brexit-Verhandlungen. Der Euro steht bei 1,21 39 Dollar.