Börse: "Genesener“ Trump treibt Börsen an

Hauptthema an den Börsen ist die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Damit sind die politischen Unsicherheiten der vergangenen Tage wieder etwas kleiner geworden. Asiens Börsen erreichen deshalb die höchsten Stände seit gut zwei Wochen. In Tokio legt der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 23 435 Punkte zu. Nicht ganz so im Vordergrund, aber trotzdem wichtig: Möglicherweise kommt in Washington nun doch ein Corona-Hilfspaket zustande. Das Volumen dürfte über zwei Billionen Dollar liegen. Seit Monaten streiten sich Republikaner und Demokraten über Volumen und einzelne Maßnahmen des Pakets – bislang ergebnislos.

K+S verkauft Salzgeschäft

Der DAX wird ebenfalls höher erwartet. Inoffiziell wird er auf 12 867 hochgerechnet. 40 mehr als gestern. K+S hat sein amerikanisches Salzgeschäft verkauft und dafür offenbar mehr Geld bekommen als geplant. Das wurde gestern schon mit einer Kursrally gefeiert. Mal schauen, ob sie heute weitergeht. Der Euro kostet 1, 17 90 Dollar.