Börse: Geldpolitik im Fokus der Anleger

Wie erwartet hatte die Fed den US-Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben auf eine Spanne von nun 2,25 bis 2,5 Prozent. Das hatte die Börsianer nicht sonderlich überrascht, doch angesichts der schwächelnden US-Konjunktur hatten viele Anleger damit gerechnet, dass die Währungshüter im kommenden Jahr auf eine weitere Zinsanhebung verzichten würden. Das haben sie nicht getan. Sie peilen zwar statt drei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr jetzt nur noch zwei an, doch das sehen viele Börsianern offenbar skeptisch.

Rote Zahlen in Tokio und New York

An der Wall Street gab der Dow Jones gestern 1,5 Prozent ab, der Nasdaq verlor 2,2 Prozent. An der Börse in Tokio schloss der Nikkei-Index soeben mit einem Minus von 2,8 Prozent. Auch in Japan gab es heute eine Zinsentscheidung. Die japanische Notenbank bleibt aber weiter an ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs und will daran auch im kommenden Jahr weiter festhalten. Der Euro steht bei 1 Dollar 13 86.