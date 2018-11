Börse: Früherer HRE-Chef Funke verstorben

Der ehemalige Chef der Münchner Immobilienbank Hypo Real Estate, Georg Funke, ist tot. Das bestätigte heute sein Rechtsanwalt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Funke sei bereits vor einiger Zeit nach kurzer, schwerer Krankheit im Ausland gestorben, so der Anwalt. Der 1955 in Gelsenkirchen geborene Manager war von 2003 bis 2008 Vorstandschef der HRE. In der Finanzkrise hatte der Staat die Immobilienbank mit Milliardenaufwand retten müssen - aus ihr wurde später die Deutsche Pfandbriefbank.

DAX steigt um 1,3 Prozent

An den deutschen Börsen kam es heute nach den Verlusten vom Vortag zu einer Erholung. Der DAX stieg um 1,3 Prozent auf 11.472 Punkte. Die Aktien von Infineon und Lufthansa lagen mit Aufschlägen von 4 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste. Der Dow Jones gab in New York um knapp ein halbes Prozent nach. Die Nasdaq legte 0,2 Prozent zu. Und der Euro notierte bei 1,1285 Dollar.