22.10.2019, 07:44 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Freundlicher Wochenstart für DAX und Nasdaq

Verhaltene Zuversicht herrschte an der Wall Street. An der Technologiebörse Nasdaq und an den deutschen Aktienmärkten ging es stärker nach oben. Bei den größten Störfaktoren, dem Zollkonflikt und dem Brexit, werden die Sorgen der Anleger kleiner.