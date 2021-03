Börse: EZB hält Dax auf Rekordniveau

Beim Autobauer BMW sind Experten mit den Geschäftszahlen des Corona Jahres 2020 zufrieden, aber es gab dazu nun auch keine weiteren positive Überraschungen. Von daher haben Aktien von BMW gut 3 Prozent verloren. Wobei auch Aktien von Volkswagen oder Daimler durchschnittlich gut 1 Prozent abgegeben haben. Kurz nach Börsenschluss wurde übrigens bekannt, dass sich Renault von seiner gesamten Beteiligung an Daimler trennen will. Möglichst schnell sollen rund 16 Millionen Aktien platziert werden.

Hoch und höher...

Generell an den Märkten wird weiter auf eine Konjunkturerholung gesetzt. Die Europäische Zentralbank hat heute die Zinsen unverändert niedrig gelassen und will in den nächsten Monaten ihr Anleihekaufprogramm beschleunigen, um Geld in die Märkte zu pumpen und die Wirtschaft zu stützen. Der Dax hat den Computerhandel mit einem Plus von einem viertel Prozent bei 14569 Punkten beendet.Der Euro steigt auf einen 1, 19 72 US-Dollar.