Börse: EZB Chefvolkswirt mit mahnenden Worten

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank warnt vor den Folgen eines starken Euro für Wachstum und Inflation. Aktuell steht der Euro bei 1,18 67 Dollar. Das macht Produkte der europäischen Exporteure auf den Weltmärkten teurer. So mahnt der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank: die Wirtschaftserholung in Europa ist dadurch schon gedämpft worden. Damit klingt er in seinem Beitrag auf der EZB Internetseite schärfer als gestern EZB Chefin Christine Lagarde bei der weltweit viel beachteten Pressekonferenz.

Brexit-Sorgen

Der Dax verzeichnet ein Minus von 0,5 Prozent auf 13126 Punkte. Etwas unruhiger schauen Anleger mittlerweile nach Großbritannien. Die harte Haltung der britischen Regierung, die den Brexit-Vertrag in Teilen aushebeln will drückt die Stimmung. Immerhin hat der Dax diese Woche bisher aber auch schon 2,5 Prozent zulegen können.