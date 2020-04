Börse: Euro-Bonds-Streit und Trumps Neustart-Pläne

Gegen die Corona-Krise geht in Europa der Streit um Euro Bonds weiter. Mehrere europäische Finanzminister setzen sich dafür ein, um einen geplanten Wiederaufbaufonds zu finanzieren. Dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister zufolge sollte der Schritt lediglich zeitlich befristet und nur für einen einzigen Zweck nämlich Investitionen erlaubt sein, zitiert ihn die Zeitung "Welt".

Auch Kroatien und Griechenland für Corona-Bonds

Der kroatische Finanzminister unterstützt die Idee von Corona- oder Euro-Bonds. Kroatien hat gerade die Präsidentschaft des Europäischen Rates inne und koordiniert die Verhandlungen. Oder der griechische Finanzminister meint, es solle ganz besonders innovative Finanzinstrumente wie gemeinsam begebene Schuldtitel geben. Was Anlegern an den Finanzmärkten allerdings im Moment Hoffnung macht, das ist der Plan von US-Präsident Donald Trump. Mit neuen Richtlinien soll es in drei Phasen auf einen Weg zur neuen Normalität gehen. Die wichtigen Börsen in Asien sind daraufhin im Plus. Was dem deutschen Aktiendax Dax heute helfen könnte.

Der Euro steht bei einem Dollar 08 73.