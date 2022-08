Börse: Aktuelle Entwicklungen im Monat Juli 2022

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Freitag

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 34 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und sechs Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Zalando (+7 Prozent), Sartorius (+4,4 Prozent) sowie Infineon (+3,8 Prozent) die größten Kursgewinne.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für FMC (-3,8 Prozent), MTU Aero Engines (-1,1 Prozent) und Fresenius (-0,6 Prozent).

17.30 Uhr - DAX verzeichnet besten Juli seit langem

An den deutschen Börsen rückten die Sorgen um die Konjunktur und um die Versorgung mit Gas heute in den Hintergrund. Dafür freute man sich umso mehr über die Aussicht auf einen weniger straffen Kurs der US-Notenbank Fed und über gute Geschäftszahlen. Vor allem Amazon und Apple haben heute an den deutschen Märkten für Begeisterung gesorgt. Dass es bei den US-Tech-Konzernen so gut lief im abgelaufenen Quartal schob auch hierzulande die Technologiebranche an. Zalando und Infineon zählten zu den Spitzenreitern im DAX mit 6-einhalb bzw. 3-einhalb Prozent Plus. Und so legte der DAX insgesamt eineinhalb Prozent zu. Auf Wochensicht ergibt sich dadurch ein Plus von rund 1,7 Prozent. Für den gesamten Monat Juli steht ein Dax-Gewinn von rund 5,5 Prozent zu Buche. Das war der stärkste Juli-Anstieg seit sechs Jahren.

15.05 Uhr - US-Konsumausgaben steigen

Die US-Bürger haben sich zuletzt trotz weiter steigender Preise überraschend spendabel gezeigt. Sie steigerten ihre Konsumausgaben im Juni um 1,1 Prozent zum Vormonat, so das Handelsministerium in Washington. Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,9 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs im Mai von revidiert 0,3 Prozent. Die Verbraucher bilden mit ihren Ausgaben eine tragende Säule der US-Wirtschaft, da diese zu mehr als zwei Dritteln zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Dieses schrumpfte allerdings zuletzt zwei Quartale in Folge, womit sich die USA in einer sogenannten technischen Rezession befinden. Die persönlichen Einkommen der Amerikaner legten im Juni um 0,6 Prozent zum Vormonat zu. Dies reichte jedoch bei weitem nicht aus, um mit der hohen Inflation Schritt zu halten.

11.16 Uhr - Inflation in der Euro-Zone steigt auf 8,9 Prozent

Die Inflation in der Eurozone hat sich in diesem Monat beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Dies ist die höchste Rate seit Einführung des Euros als Buchgeld im Jahr 1999 und es liegt über den Erwartungen. Getrieben wurde die Teuerung erneut durch die Energiepreise. Daneben beschleunigten sich aber auch die Preisanstiege bei Lebens- und Genussmitteln. Damit bleibt der Druck auf die Europäische Zentralbank hoch. Ihr Inflationsziel liegt bei zwei Prozent. Doch weder die hohen Inflationszahlen noch die Stagnation der Deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal können die Anleger derzeit groß beunruhigen. Der DAX bleibt im Plus mit 0,7 Prozent, der MDAX steigt um 1,4 Prozent. Die Börsen folgen damit den positiven Vorgaben von der Wall Street.

09.16 Uhr - DAX startet mit Punktgewinnen

Die deutschen Börsen folgen den freundlichen Vorgaben von der Wall Street. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 13.356. Impulse könnten von den Konjunkturdaten ausgehen, die heute noch veröffentlicht werden. Auf dem Programm stehen neben dem Arbeitsmarktbericht unter anderem die Veröffentlichung neuer Daten zum deutschen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Wenig später folgen dann noch Zahlen zur Inflation in der Euro-Zone. Und spannend werden auch die neuen Daten zu den Konsumausgaben in den USA. Denn die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten.

07.45 Uhr - Gemischte Vorgaben für heutigen Handel

In den USA schloss der Dow Jones gestern am späten Abend ein Prozent höher, damit konnte er nach Börsenschluss in Europa noch ein paar Zähler einsammeln, dass könnte heute zumindest zum Auftakt an den deutschen Börsen für etwas Auftrieb sorgen. Auf der anderen Seite sind die Vorgaben aus Asien enttäuschend. So ist der Nikkei in Tokio nach einem positiven Start nun mit 0,3 Prozent im Minus, in Hongkong wird kräftiger Kasse gemacht. Der Hang Seng Index knickt hier um 2,5 Prozent ein. Der Index in Shanghai verliert 0,8 Prozent. Wie es dann weitergeht, hängt womöglich auch von der Veröffentlichung der neuen Daten zum Wirtschaftswachstum ab. Das Statistischen Bundesamtes gibt heute aufgrund vorläufiger Zahlen bekannt, wie sich das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Frühjahr entwickelt hat. Zu Jahresbeginn – im ersten Quartal – gab es ja nur ein mageres Plus von 0,2 Prozent. Erwartet wird für das zweite Quartal ein noch kleineres Plus von gerade einmal 0,1 Prozent. An den Devisenmärkten hält sich der Euro bei 1,02 20 Dollar.

07.05 Uhr - Intel enttäuscht

Intel hat nach einem Umsatzeinbruch und roten Zahlen im vergangenen Quartal seine Jahresziele nach unten korrigiert. Der Chip-Konzern rechnet mit weniger Umsatz und Gewinn als noch vor drei Monaten. So was mögen Anleger überhaupt nicht und im nachbörslichen Handel knicken die Titel dann auch um mehr als acht Prozent ein. Intel leidet darunter, dass die Geschäfte mit PCs und Rechenzentren derzeit nicht so gut laufen. Daneben hat das Unternehmen aber auch Probleme beim Hochfahren der Produktion einiger Chips, wie Konzernchef Pat Gelsinger einräumte. Er versicherte aber auch, dass man am Bau mehrerer Fabriken unter anderem in Deutschland festhalten will. Insgesamt sank der Umsatz von Intel im abgelaufen Quartal um 22 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Verlust von 454 Millionen Dollar.

06.32 Uhr - Amazon und Apple übertreffen Erwartungen

Die US-Technologiekonzerne Amazon und Apple haben mit ihren jüngsten Quartalszahlen Anleger offensichtlich positiv überrascht. Wie Apple gestern Abend nach Börsenschluss mitteilte, ist der Gewinn des Konzerns zwar im abgelaufenen Quartal um elf Prozent zurückgegangen, allerdings lag er mit 19,4 Milliarden Dollar immer noch über den Schätzungen von Analysten. Auch mit dem Umsatz von 83 Milliarden Dollar lag das Unternehmen über den Erwartungen. Die Aktien von Apple konnten im nachbörslichen Handel drei Prozent zulegen. Amazon konnte im zweiten Quartal seinen Umsatz um sieben Prozent steigern, auf 121 Milliarden Dollar. Netto gab es rote Zahlen. Zwar verbuchte der Konzern in dem Quartal einen Nettoverlust von zwei Milliarden Dollar, aufgrund der Beteiligung am Hersteller von Elektrofahrzeugen Rivian, die abgewertet wurde. Die Anleger waren trotzdem mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Im nachbörslichen Handel zogen die Aktien von Amazon um zwölf Prozent an.

