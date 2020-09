Börse: Enttäuschung nach TV-Duell

Das Votum der US-Börsen nach dem TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden ist recht eindeutig. Auch von Finanz-Analysten wurde das Ganze weniger als Debatte wahrgenommen denn als chaotischer Schlagabtausch ohne größeren Erkenntniswert. Die Futures auf die wichtigsten Wall Street-Indices jedenfalls liegen nun klar im Minus. Auch der japanische Aktienmarkt reagiert mit einem deutlichen Minus. Der Nikkei-Index gibt in Tokio um rund 1 Prozent nach. Und das trotz starker Konjunkturdaten: So zog die Industrieproduktion in Japan zuletzt weiter an.

Disney entlässt 28.000 Mitarbeiter

In der Nacht waren die US-Börsen mit einem Abschlag von rund einem halben Prozent aus dem Handel gegangen. In dieser Höhe fielen auch die Verluste bei der Disney-Aktie aus. Der Unterhaltungs-Multi streicht nach einem verlustreichen Sommerquartal 28.000 Stellen in seiner bekanntesten Sparte Freizeitparks. Und am Devisenmarkt notiert der Euro bei 1,1735 Dollar.