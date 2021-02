Börse: Dow Jones und Bitcoin mit neuen Rekorden

10 Punkte Minus lautet die Tagesbilanz beim Dow Jones auf 31.376. Spitzenreiter waren die Aktien von McDonalds, United Health und Boeing, alle mit knapp 2 Prozent mehr.

An den deutschen Märkten ging es - nach den gestrigen Rekorden - nicht mehr weiter aufwärts. Die Anleger nahmen ihre Gewinne vielmehr wieder mit. Beim DAX stand am Ende ein Minus von 0,3 Prozent an den Tafeln. Der M-DAX büßte 0,7 Prozent ein. Wacker Chemie, Teamviewer und Varta waren hier die größten Verlierer mit bis zu 6 Prozent weniger. Im DAX ging es mit RWE 3 Prozent abwärts.

Bitcoin zieht Ethereum mit nach oben

Spannend bleibt die Entwicklung bei den Kryptowährungen. Die Bitcoin kann ihren Höhenflug fortsetzen. Im Tagesverlauf ging es schon bis auf über 48.000 Dollar hoch. Die zweitwichtigste Cyberwährung Ethereum ist im Schlepptau und markierte ebenfalls einen neuen Höchststand. Und schauen wir noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,21 15 Dollar.