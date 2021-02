Börse: Dow Jones schließt minimal im Plus

Herausgekommen ist beim Dow Jones ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Auch der S&P 500 und der Nasdaq-Index schlossen nahezu unverändert. Immerhin schossen die Aktien des Anbieters der Dating-Apps Bumble und Badoo weiter nach oben. Am zweiten Handelstag stand ein Gewinn von 7 Prozent an den Tafeln. Zum Börsendebüt hatte der Kurs über 60 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis zugelegt.

DAX kaum verändert – Bitcoin im Höhenrausch

An den deutschen Märkten ergab sich ein ganz ähnliches Bild wie an der Wall Street. DAX und M-DAX gingen kaum verändert aus dem Handel. Auch in der Wochenbilanz tat sich beim DAX kaum etwas. Der M-DAX konnte zumindest seit dem letzten Freitag gut ein halbes Prozent zulegen. Viel Geld fließt weiterhin in die Cyberwährung Bitcoin. Zeitweise war die Marke von 50.000 Dollar schon in Sichtweite, knapp 49.000 waren es im Tagesverlauf. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1,21 20 Dollar.