Börse: Dow Jones rutscht noch ins Minus

Auf der Zielgeraden rutschten die New Yorker Indizes noch in die Verlustzone. Der Dow Jones schloss 103 Punkte tiefer bei 27 688 Punkten. Der Standard and Poors beendete eine siebentägige Serie mit Gewinnen. In New York hofft man natürlich, dass sich in Washington Demokraten und Republikaner auf ein Billionen schweres Corona-Hilfspaket einigen.

Corona: Verhandlungsfronten verhärtet

Doch kurz vor dem Handelsende gab ein ranghoher Republikaner bekannt, dass es gegenwärtig keine Verhandlungen gebe. Das bedeutet: Die Fronten sind verhärtet, obwohl selbst die Notenbank mehrfach staatliche Hilfen angemahnt hat. Banken wie JP Morgan waren mit Gewinnen von gut 3 Prozent gesucht. Bei den großen Hightechwerten kam es zu Gewinnmitnahmen. Apple schlossen 3 Prozent tiefer. Der DAX gewann nach guten Konjunkturzahlen 2 Prozent auf 12 947. Der Euro kostete 1, 17 30 Dollar.