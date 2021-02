Börse: Dow Jones nach Fed-Kommentar im Plus

Powell konstatierte, die Erholung am Arbeitsmarkt sei in den vergangenen Monaten zum Stillstand gekommen. Angesichts des hohen Maßes an Unsicherheit sei an einen Entzug der geldpolitischen Unterstützung nicht zu denken, bevor die Pandemie vorbei sei. Das beruhigte die Anleger an der Wall Street – allerdings nur vorübergehend. Der Dow Jones legte kurz zu - gab dann die Gewinne aber schnell wieder fast vollständig ab. Herausgekommen ist ein minimales Plus von 0,2 Prozent.

Twitter war kaum zu bremsen

Einen riesen Schritt nach vorne machte dagegen die Twitter-Aktie. Nach überraschend guten Zahlen schoss der Kurs hier zeitweise um über 10 Prozent nach oben. An den deutschen Märkten lief es nicht so rund. Der DAX knickte gegen Handelsende ein und schloss 0,6 Prozent niedriger. Ganz ähnlich sah es bei M-DAX und TecDAX aus. Einer der wenigen Lichtblicke: die Aktie von Thyssen Krupp mit 6 Prozent Gewinn nach einer unerwartet guten Quartalsbilanz. Und der Euro: steht zu US-Börsenschluss bei 1,21 20 Dollar.