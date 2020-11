Börse: Dow Jones knackt erstmals 30.000 Punkte Marke

Die ehemalige amerikanische Notenbankchefin Janet Yellen soll unter dem Demokraten Joe Biden Finanzministerin werden. Damit wäre Yellen die erste Finanzministerin in der Geschichte der USA. Unter anderem hatte sie als Notenbankchefin mit extrem niedrigen Zinsen die längste wirtschaftliche Erholung der US-Geschichte angestoßen und unterstützt. Gute Stimmung also an der Weltleitbörse Wall Street. Aktuell steigt der Dow Jones um 1,5 Prozent auf 30 083 Punkte.

Das hat auch dem deutschen Aktienindex Dax geholfen. Der Dax hat sich um mehr als 1 Prozent verbessert auf 13292 Punkte.

Außerdem waren die Papiere des Münchner Arzneiunternehmens Dermapharm gefragt. Sie haben mit Impfstoff-Hoffnungen um mehr als 5 Prozent zugelegt.

Der Euro steigt auf einen Dollar 18 66.