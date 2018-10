Börse: Digitalsteuer für US-Internetgiganten

Großbritannien will ab dem Jahr 2020 eine Digitalsteuer einführen. Sie soll vor allem von den Internetriesen Google, Facebook und Amazon bezahlt werden, die in Großbritannien große Gewinne erzielen, aber keine Steuern abführen. Das kündigte das Finanzministerium an. In New York ging der Ausverkauf bei genau diesen Werten weiter: Amazon verbilligten sich um gut 6 Prozent, die Google-Mutter Alphabet um 4,5 Prozent und Facebook um 2,2 Prozent.

Börsen mit uneinheitlichen Trends

Die New Yorker Börsen haben einen schwachen Start in die neue Woche erwischt. Vor allem der technologielaste NASDAQ verlor 1,6 Prozent. Beim Dow Jones war das Minus deutlich kleiner, aber auch er gab 1 Prozent nach auf 24 443 Punkte. Die deutschen Märkte starteten noch mit Gewinnen in die neue Woche. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 11 335. Der Euro kostete 1,13 80 Dollar.