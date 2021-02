Börse: Die Rallye geht weiter

Der DAX gewinnt rund 10 Minuten nach Handelsstart 0,7 Prozent auf 14.159 Punkte. Die Verabschiedung des lang ersehnten 1,9-Billionen-schweren Corona-Hilfspakets in den USA könnte kurz bevorstehen, so hofft man an den Börsen. Der Senat in Washington hat die Weichen dafür gestellt, dass die Hilfen in den kommenden Wochen notfalls auch ohne Unterstützung der Republikaner auf den Weg gebracht werden könnten. Und ein etwas schwächer als erwartet ausgefallener Stellenaufbau in den USA hatte schon am Freitag die Spekulationen genährt, dass nun Tempo gemacht werden dürfte bei den Hilfen für die US-Wirtschaft.

Kauflaune an den Märkten - Dialog-Aktie im Fokus

An den US-Börsen wurden vor dem Wochenende neue Allzeithochs erzielt und in Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei heute mit einem Plus von 2,1 Prozent. Bei den Unternehmen ist Dialog Semiconductor ins Rampenlicht gerückt. Der japanische Halbleiter-Konzern Renesas will den Chip-Designer und Apple-Zulieferer für 67,50 Euro je Aktie oder insgesamt 4,8 Milliarden Euro übernehmen. Dialog-Aktien stiegen um mehr als 15 Prozent auf 64,80 Euro, den höchsten Stand seit fast 21 Jahren. Renesas-Titel rutschten in Tokio dagegen um 3,6 Prozent ab. Der Euro notiert am Morgen mit 1, 20 43 Dollar.