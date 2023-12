Börse: Die Entwicklungen im November 2023

21.10 Uhr - Kursgewinne: FED verlängert Zinspause

Die amerikanische Notenbank belässt ihren Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent. Erstmals seit Beginn der Zinswende im März 2022 hält sie an zwei Notenbanktreffen in Folge an ihren Zinsen fest. In der anschließenden Pressekonferenz betonte Jerome Powell, dass es gelungen sei, eine Balance zwischen zu viel und zu wenig zu finden. Ziel sei es weiterhin, die Inflation, die aktuell bei 3,7 Prozent liegt, Richtung zwei Prozent herunterzuschleusen. Damit schloss er mögliche Anhebungen nicht explizit aus. Er betonte, dass man in der FED an Zinssenkungen nicht denke. Die Börsen reagierten unter dem Strich positiv: Der Dow Jones erholte sich weiter um 0,6 Prozent auf 33.262 Punkte. Da die Hightechwerte viel zinssensitiver sind, gewann der NASDAQ sogar 1,7 Prozent. Der DAX hatte schon vorher 0,8 Prozent höher mit 14.923 geschlossen.

19.15 Uhr - FED belässt Leitzinsen unverändert

18.15 Uhr - Warten auf die US-Notenbank

Die Spannung steigt. In gut 45 Minuten gibt die US-Notenbank bekannt, ob sie ihre Zinspause verlängert oder doch die Zinsen erhöht. Eine Anhebung würde die Märkte mit Sicherheit auf dem falschen Fuß erwischen. Nahezu hundert Prozent der Markteilnehmer, so ist in fast allen Kommentaren zu lesen, rechnen mit einem Andauern der Zinspause. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 14.923. Der EuroStoxx50 legte 0,7 Prozent zu. Kleinere Kursgewinne melden die großen New Yorker Börsen. Aus der Windkraftbranche kommt eine schlechte Nachricht. Der dänische Hersteller Orstedt muss die Stornierung einiger Windkraftprojekte verkraften. Prompt stürzte die Aktie an der Börse in Kopenhagen um über 25 Prozent ab.

17.50 Uhr – Marktbericht: Hannover Re, Rheinmetall und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 31 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und neun Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 2,8 Prozent (Hannover Re), 2,2 Prozent (Rheinmetall) und je 1,9 Prozent (Munich Re, MTU Aero Engines, Qiagen).

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für BASF (-3 Prozent), Siemens Energy (-2,3 Prozent) und Daimler Truck (-1,1 Prozent).

15.17 Uhr – Deka Fondsmanager zu Siemens Energy

Siemens Energy könnte einem Top-Investor zufolge Aufträge verloren gehen, falls die Gespräche mit dem Bund, Banken und dem ehemaligen Mutterkonzern Siemens über milliardenschwere Garantien scheitern sollten. Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, warnt auch vor einer Vertrauenskrise. Die Übernahme von Gamesa werfe ein negatives Licht auf die Verantwortlichen, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Während das Windenergiegeschäft bei Gamesa wegen Mängeln an den Turbinen hohe Verluste schreibt, brummt das klassische Kraftwerksgeschäft. So heißt es von dem Deka Fondsmanager auch, Siemens Energy habe kein drängendes Liquiditätsproblem, das entschärfe die Situation. Es gehe um Garantien, eine Kapitalerhöhung mache im aktuellen Umfeld keinen Sinn. Ein Sprecher von Siemens Energy lehnte eine Stellungnahme zu einzelnen Investoren-Kommentaren ab.

13.22 Uhr - US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz besser als erwartet

Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und sein Gewinnziel angehoben. Der Hersteller von verpackten Lebensmitteln wie Philadelphia Frischkäse oder Heinz Ketchup steigerte den Gewinn je Aktie auf 72 Cent von 63 Cent, wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten lediglich mit 63 Cent je Titel gerechnet. Der Umsatz legte um ein Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar zu. Für das Gesamtjahr hob der Vorstand seine Erwartungen für den Gewinn je Aktie auf 2,91 bis 2,99 Dollar an von zuvor 2,83 bis 2,91 Dollar.

13.12 Uhr – Dating-Probleme: Tinder-Mutter Match leidet unter Inflation

Aktien der Tinder-Mutter Match verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 7,5 Prozent. Die hohe Teuerung verdirbt den US-Verbraucher die Lust auf Abonnement-Kosten fürs Online-Daten, weswegen Werbetreibende ihre Ausgaben kürzen. Match rechnet für das vierte Quartal mit einem Umsatz zwischen 855 und 865 Millionen Dollar und liegt damit laut LSEG-Daten unter den Schätzungen von 895,2 Millionen Dollar.

12.02 Uhr - Lufthansa kocht nicht mehr selbst

Der im April vereinbarte Verkauf der Bordverpflegungssparte LSG Group an den Finanzinvestor Aurelius wurde zum 31. Oktober abgeschlossen, wie der MDax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Aurelius werde weiterhin investieren und neue Impulse setzen. Die aktuelle Transaktion umfasst den Angaben zufolge weltweit 131 LSG-Cateringbetriebe wie auch den Bordverkauf mit zusammen etwa 20.000 Beschäftigten. Die Airlines des Konzerns bleiben der Mitteilung zufolge weiterhin Kunde der LSG für Bordverpflegung und Servicekonzepte. Der Lufthansa-Konzern will sich stärker auf seine Airline-Aktivitäten konzentrieren und plant daher auch einen Teilverkauf seiner Wartungssparte Lufthansa Technik. Die Zahlen für das dritte Quartal 2023 will Lufthansa morgen vorlegen.

09.47 Uhr - Bayer erneut mit Niederlage vor US-Gericht

Der Chemiekonzern Bayer hat wegen möglicher Krebserkrankungen durch den Glyphosat-haltigen Unkrautvernichter Roundup die dritte Niederlage in Folge bei US-Rechtsstreits einstecken müssen. Geschworene in einem kalifornischen Gericht in San Diego sprachen einem 57-Jährigen gestern insgesamt 332 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Bayer teilte mit, der Konzern sei überzeugt, starke Argumente zu haben, um sich in einem Berufungsverfahren durchzusetzen. Bayer hatte vor den nun drei verlorenen Prozessen neun US-Verfahren für sich entschieden. Erst am Montag hatte Bayer angekündigt, die beiden vorherigen Niederlagen anfechten zu wollen und betonte, weiter von der Sicherheit von Glyphosat überzeugt zu sein. Bayer hatte 2018 den Roundup-Hersteller Monsanto übernommen. Seither gab es zehntausende Klagen wegen möglicher Krebserkrankungen durch den enthaltenen Wirkstoff Glyphosat. Die Bayer-Aktie verliert 0,1 Prozent. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 14.837 Punkte. Der Euro notoert mit 1,0558 Dollar

09.12 Uhr - DAX-Anleger warten auf US-Notenbank

Mit Rückenwind freundlicher Vorgaben aus Tokio und New York ist der DAX mit kleinen Kursgewinne in den neuen Handelstag gestartet. Rund 10 Minuten danach verbucht er ein Plus von 0,3 Prozent auf 14.851 Punkte. Es herrscht Zurückhaltung an den Märkten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die wird um 19 Uhr unserer Zeit erwartet. Der Euro steht bei 1,0560 Dollar.

07.24 Uhr- Schwache Konjunktursignale aus China

Die Produktion in China ist einer privaten Umfrage zufolge im Oktober unerwartet geschrumpft. Das zeigt der Caixin/S&P Global –Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Der fiel im Oktober auf 49,5 Punkte von 50,6 im September. Das ist der erste Rückgang seit Juli und liegt deutlich unter den Prognosen der Analysten von 50,8 Punkten. Damit ist der Index unter die 50iger-Marke gerutscht, ab der er Wachstum signalisiert. Die geringere Produktion und die verhaltene Kundennachfrage belasteten demnach die Einkaufsaktivität. Gleichzeitig haben schwächer als erwartet ausgefallene Umsätze und Verzögerungen bei der Auslieferung von Waren zum stärksten Anstieg der Lagerbestände seit September 2015 geführt. Die Umfrage bestätigt die schwachen Daten des offiziellen Einkaufsmanagerindex gestern. An der Börse in Shanghai gewinnt der Shanghai Composite Index 0,3 Prozent, der Hang Seng in Hongkong verliert 0,1 Prozent.

07.12 Uhr - Nikkei schließt im Plus - Toyota nach Zahlen gefragt

Die Aktie des japanischen Autoriesen stieg an der Börse in Tokio um fast fünf Prozent, nachdem der Konzern glänzende Quartalszahlen vorgelegt hat. So konnte Toyota den Betriebsgewinn im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppeln und hat seine Gesamtjahresprognose um 50 Prozent erhöht. Von Juni bis September verdiente Toyota 1,44 Billionen Yen, das sind umgerechnet rund neun Milliarden Euro und schaffte damit einen Anstieg von rund 156 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte der Autobauer mit. Die Analystenprognosen wurden deutlich übertroffen. Toyota profitierte von anziehenden Autoverkäufen, aber auch der Schwäche der Landeswährung Yen.

Insgesamt herrschte Kauflaune an der Börse in Tokio. Der Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 2,4 Prozent auf dem Endstand von 31.602 Punkten. Der Euro steht bei 1,0570 Dollar.

06.25 Uhr - US-Zinsentscheidung im Fokus an den Märkten

Weltweit blicken die Börsianer heute in die USA. Dort wird die US-Notenbank am Abend unserer Zeit ihre nächste Leitzinsentscheidung verkünden. Analysten erwarten, dass die Fed den Leitzins trotz der nach wie vor zu hohen Inflation unverändert lassen wird, bei einer Spanne von derzeit 5,25 bis 5,5 Prozent. Das ist das höchste Zinsniveau seit 22 Jahren. Im Kampf gegen den starken Anstieg der Verbraucherpreise hat die US-Notenbank den Leitzins seit März 2022 elf Mal angehoben. Die Inflationsrate liegt derzeit bei 3,7 Prozent, nach einem 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent im Juni 2022. Die Fed verfolgt langfristig das Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent, will aber nicht mit zu starken Leitzinserhöhungen die Konjunktur abwürgen.

Die Bank von Japan hatte gestern die extrem niedrigen Zinssätze beibehalten. An der Börse in Tokio herrscht Kauflaune. Der Nikkei-Index steigt um 2,1 Prozent. Der Dow Jones an der New York Wall Street hatte gestern 0,4 Prozent gewonnen. Der Euro steht am Morgen bei 1,0567 Dollar.

Mittwoch, 01. November 2023