Börse: Die Entwicklungen im Juni 2023

22.05 Uhr – Bankentitel treiben Dow Jones an

An den Aktienmärkten in New York hat es keinen klaren Trend gegeben. Der Dow Jones mit den Standardwerten konnte 0,8 Prozent zulegen. Dagegen war der technologieorientierte Nasdaq am Ende kaum verändert. Im Dow Jones waren insbesondere die Bankentitel gefragt. Denn das Ergebnis des jährlichen Stresstests für die US-Banken ist positiv ausgefallen. Sie können eine Wirtschaftskrise im Ernstfall gut meistern. Die Aktien der Banken Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo legten bis zu 4,5 Prozent zu. Gute Nachrichten gab es auch von der gesamten Wirtschaft in den USA. Diese ist im ersten Quartal kräftiger gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2 Prozent zu. Bislang war nur von einem Plus von 1,3 Prozent die Rede. Eine gut laufende Wirtschaft könnte allerdings die US-Notenbank dazu animieren, mit noch höheren Zinsen gegen die Inflation anzukämpfen.

17.50 Uhr – Marktbericht: Porsche AG, Infineon und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 19 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 20 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 2,1 Prozent (Porsche AG), 1,9 Prozent (Infineon) und 1,8 Prozent (Commerzbank).

Covestro musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 2,2 Prozent. Brenntag und Vonovia (je -2,1 Prozent) und Siemens (-1,7 Prozent) verloren ebenfalls.

17.45 Uhr – Deutsche Aktienindizes schließen kaum verändert

Die deutschen Aktienindizes haben heute keine klare Richtung gefunden. Am Schluss ist der DAX kaum verändert stehen geblieben bei 15.947 Zählern. Auch MDAX und TecDAX waren am Ende ebenfalls minimal leichter. Dabei gibt es neue Daten, die die Notenbanken darin bestärken dürften, dass sie weiter an der Zinsschraube drehen. In Deutschland ist die Inflation im Juni wieder angestiegen auf 6,4 Prozent – nach 6,1 Prozent im Mai. Immerhin war dieser Anstieg nicht wirklich eine Überraschung. Eine Überraschung ist dagegen, dass die Wirtschaft in den USA sich im ersten Quartal doch weit besser entwickelt hat als zunächst berechnet – und zwar ist das BIP um 2 Prozent geklettert aufs Jahr hochgerechnet. Bislang war man nur von einem Plus von 1,3 Prozent ausgegangen. Für die US-Notenbank ein gutes Zeichen, dass die gestiegenen Leitzinsen die Wirtschaft weniger ausbremsen als gedacht. Bei den einzelnen Aktien fallen Porsche auf, die trotz des heutigen Dividendenabschlags knapp 3 Prozent zulegen konnten.

16.13 Uhr - Audi-Chef Markus Duesmann muss gehen

Nachfolger von Duesmann wird ab dem ersten September der VW-Chefstratege Gernot Döllner, ein Vertrauter des Konzernchefs Oliver Blume. Das teilte die VW-Tochter nach einem Aufsichtsratsbeschluss mit. Man danke Markus Duesmann für seine wichtigen Leistungen bei Audi in den vergangenen Jahren. Er habe mit Weitblick wichtige strategische Entscheidungen vorbereitet und vorangetrieben. Dazu gehöre insbesondere die Elektrifizierungsstrategie. Duesmann war schon zuvor in die Kritik geraten. So berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise, dass ausschlaggebend für die Ablösung von Duesmann sein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Führungsteam gewesen sei. Die Mannschaft habe kein Vertrauen in ihn – was in der laufenden Umbruchphase bei Audi fatal sei. Die Anleger warten ab. Die VW Aktien bleiben mit 0,8 Prozent im Plus.

15.20 Uhr - Höhere Inflation schreckt Märkte kaum

Die Inflation hat sich im Juni überraschenderweise wieder beschleunigt, obwohl Experten anderes erwartet hatten. Die bundesweite Teuerungsrate betrug im Vergleich zum Vorjahr 6,4 Prozent, nach 6,1 Prozent im Mai, wie eine erste Schätzung des statistischen Bundesamtes zeigt. Zuvor gab es einen Abwärtstrend wegen fallender Energiepreise. An den Märkten bleibt man relativ entspannt und glaubt nicht an eine Trendumkehr, gemäß dem alten Sprichwort: eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. So verweist man bei der Commerzbank darauf, dass die höhere Rate alleine auf einen statistischen Effekt zurückzuführen ist. Denn vor einem Jahr wurden Tankrabatt und 9-Euro-Ticket eingeführt, die fehlen jetzt. Ohne diesen Effekt wäre die Rate gefallen. Folglich unterbrächen die Juni-Zahlen nur den Abwärtstrend der Inflationsrate und markierten nicht deren Ende. Bei der Fondsgesellschaft Union Investment weiß man, der Weg zu niedrigeren Inflationsraten ist holprig und lang. Ohne die Verzerrungen zeige der Trend in die richtige Richtung. Und bei der Landesbank Baden-Württemberg geht man davon aus, dass man auch in den nächsten beiden Monaten ähnlich hohe Inflationsraten sehen wird, von um die sechs Prozent. Erst ab September sei die Inflationsrate wieder weniger stark verzerrt. Die Gelassenheit ist auch beim DAX abzulesen. Der Leitindex tritt nach wie vor mehr oder weniger auf der Stelle, bei jetzt insgesamt 15.965. Eine deutliche Bewegung sieht man an den Devisenmärkten, dort gibt der Euro nach auf 1,08 78 Dollar.

13.30 Uhr - Geschäfte von H&M laufen besser als erwartet

Das schwedische Modeunternehmen H&M hat mit seinen Quartalszahlen überrascht. Der Nettogewinn stagnierte zwar gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei umgerechnet 279 Millionen Euro. Allerdings hatten Analysten mit deutlich weniger gerechnet. Beim Unternehmen meldete man zudem einen um 20 Prozent verringerten Lagerbestand und erklärte, man sei auf dem besten Weg, die Bestände an nicht verkaufter Kleidung weiter zu reduzieren. Die Sommerkollektionen seien gut angenommen und das dritte Quartal sei gut gestartet, fügte die Chefin des Modeunternehmens Helena Helmersson hinzu. Die Anleger sind begeistert, die Aktien von H&M verteuern sich in Stockholm um 14,6 Prozent.

13.02 Uhr - Renault rechnet mit höherem Gewinn

Der französische Autohersteller Renault hat seine Jahresziele angehoben. Das Unternehmen peilt nun eine operative Gewinnmarge im Konzern von sieben bis acht Prozent des Umsatzes an. Bislang ging man von sechs Prozent aus. Konzernchef Luca de Meo sagte, die Prognoseerhöhung sei den fortgesetzten Anstrengungen zum Senken von Kosten und der beispiellosen Produktoffensive zu verdanken. Das freut auch die Anleger, die Aktien von Renault verteuern sich an der Börse in Paris um 5,7 Prozent und sie ziehen auch gleich die deutschen Autowerte mit nach oben, wenn auch nicht so kräftig. Die Aktien von Mercedes, VW, BMW, Porsche und Continental gewinnen 0,7 bis 1,6 Prozent. Bei Porsche wurde heute früh zudem die Dividende abgezogen, nach der gestrigen Hauptversammlung. Ohne den Abzug würde das Plus höher ausfallen.

11.10 Uhr - Inflation in Bayern wieder leicht gestiegen

Die Inflation in Bayern ist zum ersten Mal seit Januar wieder leicht gestiegen. Laut dem Landesamt für Statistik lag sie im Juni im Jahresvergleich bei 6,2 Prozent, nach 6,1 Prozent im Mai. Am stärksten zugenommen haben den Angaben zufolge erneut die Preise für Lebensmittel und Energie. Dem Trend zum Anstieg im Juni folgen auch andere Bundesländer wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Hessen. Der Grund dafür sind das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt, die 2022 im Jahresvergleich die Inflation zeitweise nach unten gedrückt hatten und inzwischen weggefallen sind.

10.45 Uhr - Goldpreis fällt auf Drei-Monats-Tief

Der Goldpreis ist erneut gesunken und hat den tiefsten Stand seit rund drei Monaten erreicht. Eine Feinunze des Edelmetalls (rund 31,1 Gramm) kostete am Morgen rund 1.904 US-Dollar und damit 0,2 Prozent weniger als am Vortag. So günstig war Gold zuletzt Mitte März. Seit Anfang Mai geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach unten. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen belastet die Gold-Nachfrage: Höhere Zinsen machen das Edelmetall für Anleger weniger attraktiv, weil es keine Rendite einbringt.

09.05 Uhr - DAX zum Start wenig bewegt

Bevor am Nachmittag die deutsche Inflationsrate für Juni veröffentlicht wird, gibt es beim DAX keine großen Sprünge. Er ist rund 0,1 Prozent fester in den Handel gestartet bei 15.960 Punkten. Der MDAX gab dagegen leicht um 0,1 Prozent nach.

Für Nordrhein-Westfalen hat das Statistisches Landesamt bereits die Inflationsrate bekanntgegeben. Sie lag dort im Juni bei 6,2 Prozent nach 5,7 Prozent im Mai.

08.08 Uhr - Siemens reduziert Anteil an Siemens Energy

Siemens reicht einen Teil seiner Siemens-Energy-Aktien an den eigenen Pensionsfonds weiter, wie der Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss bekanntgab. Damit reduziert der Mutterkonzern seine Beteiligung nach eigenen Angaben von 31,9 auf 25,1 Prozent. Der Fonds, der das Vermögen für die Altersvorsorge der Siemens-Beschäftigten verwaltet, erhält damit etwa 54 Millionen Siemens-Energy-Aktien, die zum Schlusskurs vom Mittwoch einen Wert von gut 850 Millionen Euro hatten.

Der Schritt war bereits länger geplant und ist keine unmittelbare Reaktion auf den Kursrutsch von Siemens Energy vom vergangenen Freitag. Nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose wegen anhaltender Probleme mit der Windkraftochter Gamesa kassiert hatte, stürzte der Aktienkurs um fast 37 Prozent ab.

07.10 Uhr - Alle Banken bestehen Stresstest der US-Notenbank

Alle 23 in den USA aktiven Großbanken haben den jährlichen Stresstest der amerikanischen Notenbank bestanden. Wie die Fed gestern Abend nach Börsenschluss mitteilte, kamen die Banken im Schnitt auf eine Kapitalquote von 10,1 Prozent - im Test gefordert waren 4,5 Prozent. Die US-Tochter der Deutschen Bank, die in der Vergangenheit mehrmals durchgefallen war, schnitt diesmal mit einer kräftigen Kapitalquote von 17,4 Prozent ab.

Der Stresstest simuliert einen starken Konjunktureinbruch, um zu prüfen, wie gut die Banken dafür gewappnet sind. Nach den Turbulenzen bei mehreren US-Regionalbanken stand der Test diesmal verstärkt im Fokus.

06.05 Uhr - Deutsche Inflationsrate für Juni wird veröffentlicht

Das Statistische Bundesamt gibt heute Nachmittag (14 Uhr) seine erste Schätzung zur Inflationsrate im Juni bekannt. Experten rechnen mit einem leichten Anstieg auf 6,3 Prozent nach 6,1 Prozent im Mai. Hintergrund sind das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt, die ab Juni 2022 drei Monate lang den Preisanstieg gebremst hatten. Dieser Sondereffekt entfällt dieses Jahr, wenngleich das 49-Euro-Ticket inzwischen ebenfalls Verbraucher entlastet. Für die kommenden Monate gehen Fachleute von einer weiter sinkenden Inflation aus.

Donnerstag, 29. Juni 2023