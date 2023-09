Börse: Die Entwicklungen im August 2023

22.15 Uhr - Schwacher Börsenmonat August

Ohne klaren Trend ging der Aktienhandel in New York zu Ende. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 34.744 Punkte, der NASDAQ gewann 0,2 Prozent auf 14.043 Punkte. Damit haben alle wichtigen amerikanischen Indizes im August an Boden verloren. Dow Jones und NASDAQ gaben bis zu 2,4 Prozent nach. Jüngste Daten belegen, dass die US-Wirtschaft an Fahrt verloren hat. Vor der Bekanntgabe des monatlichen Arbeitsmarktberichts geht offenbar nicht mehr viel zusammen. In Summe erwarten fast alle Börsianer, dass die US-Notenbank Mitte September eine Zinspause einlegen wird, um die Lage hinsichtlich Konjunktur und Inflation neu zu bewerten.

18.15 Uhr - Immobilienwerte im Aufwind

Kursgewinne melden die internationalen Börsen. Unter dem Strich ist es eine Woche, in der sich die Indizes recht wenig bewegen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 15.947. Größter Gewinner war Vonovia mit plus 5 Prozent. Deutschlands größter Immobilienriese profitiert von einer Prognoseanhebung durch Aroundtown, die die ganze Branche beflügelt hat. In den vergangenen Monaten haben ja gerade die Immobilienwerte unter dem starken Zinsanstieg durch die EZB gelitten und eher schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Aroundtown im MDAX verteuerten sich um neun Prozent. Ein Grund, warum der Index der Nebenwerte mit plus einem Prozent besser abschnitt als der DAX.

17.50 Uhr – Wie lief der Donnerstag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 20 Aktiengesellschaften ein Plus und 20 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Aktuell stehen die Unternehmen Vonovia, Sartorius und Zalando als Gewinner da, mit einem Kursgewinn von 5,1 Prozent (Vonovia), 4 Prozent (Sartorius) und 3,9 Prozent (Zalando).

Bisherige Schlusslichter sind Deutsche Bank mit -1,6 Prozent, Commerzbank mit -1,2 Prozent und HEIDELBERG MATERIALS AG mit -0,7 Prozent Kursverlusten.

15.34 Uhr - Wall Street startet mit Gewinnen

Die Wall Street ist freundlich in den neuen Handelstag gestartet. In den ersten Minuten klettert der Dow Jones um 0,5 Prozent nach oben. Damit reagieren die New Yorker Börsen freundlich auf neue Konjunkturdaten. So lagen die Ausgaben der US-Konsumenten im Juli über den Erwartungen von Analysten. Hierzulande steigt der DAX um 0,8 Prozent auf 16.013 Punkte.

14.05 Uhr - Unterschiedliche Inflation in Euro-Ländern

Die Inflation in der Eurozone liegt weiterhin mit 5,3 Prozent deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent. Nach wie vor zeigen die Inflationsdaten für die einzelnen Länder eine stark unterschiedliche Entwicklung. Während die Teuerung im August nach europäischer Messung in der Slowakei bei 9,6 Prozent, in Österreich bei 7,6 Prozent und in Deutschland bei 6,4 Prozent lag, stiegen die Verbraucherpreise in Belgien und in Spanien jeweils lediglich um 2,4 Prozent. Spanien und Belgien wiesen damit jeweils die niedrigste August-Rate aus. Die höchste Teuerung verzeichnete die Slowakei.

13.35 Uhr - DAX oberhalb der Marke 16.000

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt trotz schwacher Daten vom Arbeitsmarkt freundlich. Der DAX ist am MIttag knapp über die Marke von 16.000 Punkten geklettert. Aktuell liegt der Index 0,7 Prozent im Plus bei 16.003 Zählern. Größter Gewinner ist die Aktie von Zalando mit einem Plus von 5 Prozent.

12.16 Uhr - DAX am Mittag freundlich

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich trotz verhaltener Konjunkturdaten freundlich. Die steigenden Arbeitslosenzahlen rücken dabei offenbar in den Hintergrund. Der DAX steigt am Mittag um 0,7 Prozent auf 15.998 Punkte. Der Euro notiert bei 1,0865 Dollar.

11.16 Uhr - Inflation im Euroland unverändert bei 5,3 Prozent

Trotz der Serie von Zinserhöhungen der EZB hat sich die Inflation im Euroraum überraschend nicht weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im August erneut um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, so wie bereits im Juli, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Experten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 5,1 Prozent gerechnet. Aber die Kernrate, also die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie ist im August gesunken, auf 5,5 Prozent, im Vergleich zum 5,7 Prozent im Juli. Das bewerten die Börsianer positiv. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 15991 Punkte. Der MDAX legt ein Prozent zu und der TecDAX 0,6 Prozent. Der Euro notiert mit 1,0872 Dollar.

09.16 Uhr - DAX vor Preisdaten leicht im Plus

Vor wichtigen Daten zur Inflation in der EU aus dem europäischen Statistikamt herrscht Zurückhaltung an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX ist mit kleinen Gewinnen in den neuen Handelstag gestartet und verbucht jetzt ein Plus von 0,2 Prozent auf 15.920 Punkte. Die Teuerung in der EU dürfte sich im August leicht abgeschwächt haben, so meinen befrgate Experten. Die Inflationsrate dürfte auf 5,1 Prozent zurückgegangen sein, von 5,3 Prozent im Juli. Damit wäre sie von der Ziel-Marke der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent aber noch immer weit entfernt. Die Preisdaten gelten als eine der wichtigsten Orientierungsmarken für die Zins-Entscheidungen der Währungshüter um EZB-Chefin Lagarde. Der Euro hat sich ganz leicht abgeschwächt auf 1,0892 Dollar.

08.40 Uhr - Deutscher Einzelhandel weiter schwach

Die Unternehmen der Branche haben nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes im Juli sowohl real als auch nominal 0,8 Prozent weniger umgesetzt als im Juni. Das kommt überraschend: Ökonomen hatten eigentlich mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. In den ersten sieben Monaten des Jahres setzten die Einzelhändler zwar 3,8 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, real gab es allerdings einen kräftigen Rückgang von 4,3 Prozent. Das bedeutet, dass die Kunden zwar weniger gekauft haben, aber deutlich mehr Geld dafür ausgeben mussten.

08.12 Uhr - Nikkei schließt im Plus

Trotz enttäuschender Konjunkturdaten aus China hat der Nikkei-Index zugelegt an der Börse in Tokio. Er stieg um 0,9 Prozent auf den Endstand von 32.619 Punkten.

07.54 Uhr - UBS mit Rekordgewinn wegen Credit Suisse-Übernahme

Die Rettung der in Schieflage geratene Bank Credit Suisse mit der Notübernahme im Frühjahr hat der UBS im zweiten Quartal einen Rekordgewinn beschert. Unterm Strich verdiente die Schweizer Großbank eigenen Angaben zufolge 29 Milliarden Dollar nach 2,1 Milliarden Dollar in der Vorjahresperiode. Ausschlaggebend dafür ist der Buchgewinn aus der Transaktion im März. Denn der Kaufpreis entsprach nur einem Bruchteil des Credit-Suisse-Eigenkapitals. Für das laufende Quartal rechnet die UBS mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis, das um sich die Gewinnschwelle bewegen sollte. Die Marke Credit Suisse soll in den kommenden Jahren verschwinden. Die UBS will das Schweiz-Geschäft der Tochter vollständig in den eigenen Konzern integrieren. Wie viele Arbeitsplätze in diesem Zuge wegfallen, ist weiter offen.

07.02 Uhr - Produktionstätigkeit in China erneut geschrumpft

Der offizielle Einkaufsmanagerindex, der die Produktionstätigkeit in China misst, stieg von 49,3 im Juli auf 49,7 Punkte. Damit blieb er unter Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Allerdings liegt der Wert über der Prognose von Experten von 49,4 Punkten. Chinas Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe ist damit den fünften Monat in Folge rückläufig. Auch das nicht-verarbeitende Gewerbe verlor den Angaben zufolge im August weiter an Schwung. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für diesen Sektor fiel auf 51,0 von 51,5 im Juli. An den chinesischen Börsen geht es bergab. Der CSI300 der wichtigsten Aktien aus Shanghai und Shenzen verliert 0,5 Prozent. In Tokio hingegen steigt der Nikkei-Index um ein Prozent. Der Euro steht bei 1 Dollar 09 20.

06.59 Uhr - Country Garden unter Druck

Nach dem gestern bekannt gegebenen Milliardenverlust von umgerechnet rund 6,1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr hat der strauchelnde chinesische Immobilienkonzern vor einem Zahlungsausfall bei einigen Anleihen gewarnt. Sollte sich die finanzielle Leistung der Gruppe in Zukunft weiter verschlechtern, könnte sie nicht in der Lage sein, die finanziellen Auflagen dieser Kredite zu erfüllen, teilte Country Garden in Hongkong mit. Das könne zu einem Ausfall dieser Anleihen führen und auch andere Bonds des Unternehmens könnten davon betroffen sein. Man wolle nun Maßnahmen überlegen, um die verbleibenden Auslandsschulden, die bis Ende Juni nächsten Jahres fällig werden, zu leisten, so hieß es von Country Garden. Gestern hatte er ja bereits eine Kapitalerhöhung angekündigt, um einen Gläubiger zu bedienen.

Die Aktie von Country Garden zeigt sich leicht im Plus an der Börse in Hongkong. Der Hang Seng Index verliert 0,3 Prozent. Der Shanghai Composite büßt nach schwachen Produktionsdaten aus China 0,5 Prozent ein. Der Euro steht bei 1,0920 Dollar.

Donnerstag, 31. August 2023