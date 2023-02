Börse: Die Entwicklungen im Januar 2023

22.05 Uhr - Dow Jones steigt um 1,1 Prozent

Die Anleger an der Wall Street scheinen recht zuversichtlich zu sein, dass die US-Notenbank künftig moderater bei ihrer Zinspolitik vorgehen wird. Im Vorfeld der Zinsentscheidung schloss der Dow Jones am Abend 1,1 Prozent höher, der Nasdaq Index gewann 1,6 Prozent. Vor allem ein überraschend sanfter Lohnanstieg in den USA hat die Stimmung der Anleger aufgehellt. Die Arbeitskosten stiegen im vierten Quartal des vergangenen Jahres um ein Prozent im Vergleich zu 1,2 Prozent im Vorquartal und zur Durchschnitts-Analystenprognose von 1,1 Prozent. Neben dem bevorstehenden Zinsschritt wollen die Anleger natürlich wissen, was die Notenbanker nach der Bekanntgabe der Entscheidung kommunizieren.

21.25 Uhr - Software AG reduziert Ziele

Die Software AG hat in ihrem Schlussquartal unerwartet viel Geschäft gemacht. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf rund 304 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Abend mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen legte um 29 Prozent auf 58,3 Millionen Euro zu. Das liegt hinter den Erwartungen am Markt, was die Investoren morgen, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, aber womöglich noch viel mehr interessieren dürfte. Wegen der trüben Konjunkturaussichten verabschiedet sich die Software AG von den Zielen für dieses Jahr. Die operative Marge werde 2023 voraussichtlich bei 16 bis 18 Prozent liegen, teilte der SAP-Rivale am Dienstag mit. Vor wenigen Monaten hatte das Unternehmen einen Wert von 25 bis 30 Prozent in Aussicht gestellt. Im nachbörslichen Handel sind die Titel unter Druck.

18.12 Uhr - DAX mit dickem Monatsplus

Vor mehreren wichtigen Zinsentscheidungen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter zurückgehalten. Der DAX schloss nahezu unverändert bei 15.128 Punkten. Die Monatsbilanz kann sich dennoch sehen lassen. Im Januar gab es ein dickes Plus von fast 8,7 Prozent. Der MDAX kam heute um 0,2 Prozent voran, auf 28.813 Zähler. Damit gewann dieser Index im ersten Monat des Jahres sogar 14,7 Prozent. Die Volatilität ziehe vor den Zentralbankentscheidungen wieder an und verdeutliche die gestiegene Unsicherheit am Markt, heißt es nun beim Handelshaus IG. Die Anleger seien von der Jahresanfangs-Euphorie am Aktienmarkt angesteckt worden und fürchteten nun Aussagen der Währungshüter über eine Fortsetzung der aggressiven, restriktiven Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation. Morgen gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England tags drauf, am Donnerstag. In New York steigt der Dow Jones aktuell um 0,2 Prozent.

16.08 Uhr - Aktien von GM gesucht

An der Wall Street können die Kurse von Ford und General Motors deutlich zulegen, GM sogar acht Prozent fester. Der Verkauf besonders hochpreisiger Autos hat sich positiv in der Bilanz niedergeschlagen, vor allem im Schlussquartal lag der bereinigte Betriebsgewinn um mehr als ein Drittel höher. Durch die höheren Verkaufspreise und den gestiegenen Absatz gelang es dem US-Autobauer, die höheren Logistik- und Rohstoffkosten wettzumachen. GM setzt außerdem voll auf die Elektromobilität, dazu soll in das Unternehmen Lithium Americas investiert werden. Gemeinsam will man eine Mine erschließen. Der Kurs von Lithium Americas klettert um neun Prozent nach oben.

13.12 Uhr - Europas Börsen im Rückwärtsgang

Europas Börsen sind zögerlich auf dem Rückzug, nachdem sich die Börsenbarometer gut 14 Tage lang wenig bewegt haben, in engen Spannen. In dieser Woche schauen alle auf die ersten Notenbanksitzungen in diesem Jahr, in Washington und in Frankfurt. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die FED gilt als sicher. Ausschlaggebend sind, wie immer, die Äußerungen der Notenbanker nach dem Zinsbeschluss morgen Abend. Die Presskonferenzen seien gefürchtet, formuliert es ein Marktstratege, vor allem wenn FED-Chef Jerome Powell an die Mikrofone trete, das könne die Finanzmärkte eher aus dem Takt bringen als die Entscheidung selbst.

Der Deutsche Aktienindex hat um 0,5 nachgegeben, auf 15.050 Punkte. Gegen den Trend gesucht sind MTU und BMW. Infineon hat um zwei Prozent nachgegeben, Sartorius Vorzüge um drei Prozent. Der Euro kann sich ganz gut behaupten, bei Kursen um 1,0835 Dollar.

10.52 Uhr - Handelsverband Deutschland vorsichtig für 2023

Angesichts von Inflation und Konsumflaute rechnet der Einzelhandel in Deutschland in diesem Jahr mit eher schlechten Geschäften. Der Umsatz werde preisbereinigt voraussichtlich um drei Prozent zurückgehen, prognostiziert der Handelsverband Deutschland HDE. Knapp die Hälfte des Einzelhandels erwartet nach einer Umfrage des Verbandes unter 900 Unternehmen Umsätze auf Vorjahresniveau oder knapp darüber, etwa ein Drittel leicht unter Vorjahr, und rund 18 Prozent gehen von deutlichen Umsatzrückgängen aus. Das Umfeld bleibe von Unsicherheit geprägt. Jedoch biete die Digitalisierung nach wie vor große Chancen. Für den Onlinehandel geht der Handelsverband Deutschland gegen den allgemeinen Trend von einem nominalen Plus von acht Prozent im Vorjahresvergleich aus, was einem preisbereinigten Wachstum von vier Prozent entspricht.

10.11 Uhr – Vonovia stoppt Neubauprojekte

Der Immobilien-Riese Vonovia aus dem DAX zieht wegen der steigenden Baukosten und Zinsen die Reißleine und stoppt alle für 2023 vorgesehenen Neubauprojekte. Man werde in diesem Jahr keinen Beginn von Neubau-Projekten haben. Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und davor können man nicht die Augen verschließen, sagte der Vonovia-Vorstand Daniel Riedl der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Betroffen seien vor allem Planungen in Berlin und Dresden. Um den bundesweiten Bedarf von 700.000 Wohnungen zu decken, seien auch Mieten von acht oder neun Euro erforderlich, ergänzt er. Der Bund müsse eingreifen und klare Förderrichtlinien liefern und die Digitalisierung von Bauanträgen vorantreiben.

09.12 Uhr – DAX-Anleger bleiben vorsichtig

Bevor am Donnerstag die Deutsche Bank Geschäftszahlen vorlegen wird hat heute morgen die Schweizer Großbank UBS die Bücher geöffnet. Die Zahlen sind etwas besser als gedacht ausgefallen. Aktien der Deutschen Bank konnten erst gewinnen und verlieren nun aber 0,5 Prozent.

Auch für den Gesamtmarkt geht es nach unten. Der DAX büßt 0,5 Prozent ein auf 15.052 Punkte. Anleger sind im Moment vorsichtig bevor morgen die Zinsentscheidung der US Notenbank ansteht.

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall holt sich für eine geplante Übernahme in Spanien mit einer sogenannten Wandelanleihe frisches Geld. Aktien von Rheinmetall fallen um 5,8 Prozent.

Der Euro steht bei 1,08 45 Dollar.

07.56 Uhr – Schweizer Großbank UBS überrascht positiv mit Zahlen

Die UBS hat im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn seit 2006 eingefahren. Getrieben von Kostensenkungen und höheren Zinseinnahmen verdiente das Schweizer Institut unter dem Strich im vergangenen Jahr 7,63 Milliarden Dollar, wie der Konzern mitteilte. Damit übertraf der weltgrößte Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre den Vorjahreswert um zwei Prozent. Auch die Erwartungen von Finanzexperten wurden übertroffen. Am Donnerstag will die Deutsche Bank Zahlen vorlegen.

06.17 Uhr – Positive Wirtschaftsdaten aus China

Die chinesische Wirtschaftstätigkeit ist im Januar unerwartet auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 50,1 Punkte nach 47,0 Punkten im Dezember, teilte das nationale Statistikbüro (NBS) mit. Das ist mehr als erwartet. Das nicht-verarbeitende Gewerbe, das beispielsweise Dienstleistungen, das Baugewerbe und das Gaststättengewerbe umfasst, stieg auf 54,4 Punkte, verglichen mit 41,6 Punkten im Dezember. Die Daten stellen eine erste Momentaufnahme der Lage nach dem Ende der strikten Corona-Politik und dem chinesischen Neujahrsfest dar. Die erwartete Infektionswelle nach der Aufhebung der Beschränkungen zog schneller als erwartet durch das Land und kurbelte den Konsum rund um die Feierlichkeiten an: Er lag zum Neujahrsfest um 12,2 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Urlaubsreisen innerhalb Chinas stieg um 74 Prozent, da die Menschen erstmals seit Beginn der Pandemie ohne Beschränkungen während der Feiertage reisen konnten.

06.02 Uhr – Anleger in Asien vorsichtig

„Es ist eine wichtige Woche sowohl für die Zentralbanken als auch für die US-Aktien, da einige große Unternehmen ihre Gewinne bekannt geben werden, die einen Überblick über die Wirtschaft geben werden“, heißt es von einem Händler. Von der US-Notenbank wird am Mittwoch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet und es wird davon ausgegangen, dass die US-Notenbank vor einer zu frühen Pause im Straffungszyklus warnen wird. Das könnte Finanzexperten zufolge zu Kursverlusten und einer Korrektur führen.

Dienstag, 31.01.2023