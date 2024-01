Börse: Die Entwicklungen im Dezember 2023

22.15 Uhr - "Santa Claus" Powell verteilt Weihnachtsgeschenk

Die US-Notenbank macht den Börsianern ein richtig schönes „Weihnachtsgeschenk“. So ist es in vielen Kommentaren zu lesen: Sie verlängert nicht nur die Zinspause, sie gibt auch den Ausblick auf deutliche Zinssenkungen im kommenden Jahr. Um bis zu 0,75 Prozentpunkte könnte der Schlüsselzins wieder sinken, der in den vergangenen eineinhalb Jahren in einem wahren Husarenritt auf bis zu 5,5 Prozent hochgetrieben wurde. Die Börsen reagieren begeistert. Der Dow Jones steigt um 1,4 Prozent auf das neue Allzeithoch von 37.090 Punkten. Sein letztes hatte er vor knapp zwei Jahren im Januar 2022 erreicht. Die Anleihemärkte nehmen die Zinssenkung schon vorweg. Bei der wichtigen zehnjährigen US-Anleihe fällt die Rendite auf vier Prozent. Vor sechs Wochen lag sie noch bei fünf Prozent. Das sind ungewöhnliche starke und rasante Schwankungen. Der DAX schloss wenig verändert aber auf Rekordniveau bei 16.766.

20.10 - FED verlängert Zinspause

Die amerikanische Notenbank verlängert die Zinspause. Nach einer Reihe von aggressiven Zinserhöhungen hat sie nun das dritte Mal in Folge nichts beschlossen. Somit bleibt der FED-Schlüsselzins auf einem Niveau zwischen 5,25 bis 5,5 Prozent.

18.15 Uhr - Warten auf Ende der Sitzung

An den internationalen Börsen wartet man gespannt auf das Ende der Sitzung der US-Notenbank. Genauer gesagt, die Marktteilnehmer warten auf die anschließende Pressekonferenz von FED-Chef Jerome Powell. Die dürfte spannender werden als die Sitzung selbst, denn alle Argumente sprechen für eine Verlängerung der Zinspause. Interessanter ist also, ob Powell möglicherweise erste Andeutungen über mögliche Zinssenkungen im neuen Jahr macht. Der Dow Jones tendiert unverändert. Der DAX schloss ebenfalls wenig verändert bei 16.797 Punkten.

Die heute vorgestellten Haushaltspläne der Bundesregierung belasten zwei deutsche Unternehmen. Lufthansa tendieren leichter wegen der angedachten Kerosinsteuer. SMA Solar verlieren 10 Prozent, weil ja eine Kürzung der Solarförderung geplant ist.

17.49 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 13 Aktiengesellschaften ein Plus und 27 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.49 Uhr:

BASF verzeichnete bisher mit 4,4 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Hannover Re und Covestro sind mit je +1,9 Prozent zweitplatziert und MTU Aero Engines mit +1,4 Prozent.

Die höchsten Kursverluste verzeichneten Siemens Energy mit -2,8 Prozent, Zalando mit -2,1 Prozent und Mercedes-Benz Group mit -1,6 Prozent.

16.40 Uhr - Wall Street behauptet sich vor FED-Entscheid

Die Finanzprofis in New York bleiben vorsichtig-optimistisch. Allgemein rechnen die meisten mit einer Zinspause. Allerdings gibt es schon warnende Stimmen, die US-Notenbank werde heute wohl keinen Sieg in ihrem Kampf gegen die Inflation verkünden, und alle Investoren, die von frühzeitigen Zinsschritten nach unten ausgehen, die würden wohl enttäuscht werden. Zumal im kommenden Jahr bekanntlich ein neuer Präsident gewählt wird in den USA. Und allzu schnelle, großzügige Zinssenkungen im ersten Halbjahr könnten der Notenbank als Wahlkampfhilfe für den Demokraten Joe Biden ausgelegt werden. Warum? Weil sinkende Zinsen vermutlich für positive Konjunkturzahlen sorgen würden, und das würde man Biden gutieren. Dieses Argument zumindest ist aus dem Lager der Republikaner zu vernehmen. Einige hätten wohl auch kein Problem damit, der FED in ihre Geldpolitik reinzureden, das jedenfalls meinen einige Beobachter. Der Dow-Jones tritt auf der Stelle.

14.40 Uhr - SMA Solar auf Talfahrt

Der Aktienkurs von SMA Solar hat inzwischen um fast zehn Prozent nachgegeben, auf Kurse um 52 Euro. Händler verweisen auf die geplante Kürzung der Solarförderung.

13.50 Uhr - Börsenreaktionen auf Haushalt 2024

Was sind die Eckpunkte des neuen Haushalts? Diese Frage treibt natürlich auch die Börsianer und Finanzprofis um. In einem Marktkommentar heißt es dazu, die Löcher müssten durch Einsparungen gestopft werden, und das belaste in ersten Reaktionen einzelne Werte wie die Deutsche Lufthansa und SMA Solar. Wie das? Mit Blick auf die Lufthansa werden offenbar wirtschaftliche Nachteile befürchtet, wenn die Kerosinsteuer wieder eingeführt wird. Die Aktien des Solartechnik-Konzerns SMA Solar sind um fünf Prozent eingebrochen, wegen der Kürzung der Solarförderung.

Der DAX zeigt sich auf hohem Niveau stabil, bei 16.807. Der Euro notiert mit 1,0785 Dollar.

12.45 Uhr - BASF im Fokus

Analysten der Schweizer Großbank UBS haben die Aktie von BASF empfohlen, die Aktie wurde nicht nur auf "Kaufen" gesetzt, sondern es wurde auch das Kursziel erhöht. Aktuell kostet die BASF-Aktie 47,60 Euro, das macht ein Tagesplus von bislang 4,4 Prozent. UBS argumentiert mit einem günstigen konjunkturellen Umfeld für die Chemiegeschäfte, aber auch mit der hohen Dividendenrendite - die liegt derzeit, genau wie die von Bayer, über sieben Prozent. Die UBS-Analysten gehen nicht davon aus, dass die Chefetage von BASF ihr Dividendenversprechen bricht; damit würde sich logischerweise die Dividendenrendite reduzieren. Die Dividendenrendite ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der ausgezahlten Dividende (pro Aktie) zum Aktienkurs darstellt. Aber Fachleute weisen darauf hin, dass ein Unternehmen grundsätzlich in der Lage sein sollte, sich eine versprochene Ausschüttung an die Aktionäre auch leisten zu können. Das heißt konkret: ist die Ausschüttung zu üppig und halten die tatsächlichen Gewinne damit nicht Schritt, dann bekommt dieser Konzern ein Problem.

10.58 Uhr - DAX mit neuem Allzeithoch

Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Rekordkurs. In einem insgesamt zurückhaltenden Handel erreichte der DAX zwischenzeitlich mit einem kleinen Plus ein neues Allzeithoch. Er stieg auf 18.636 Punkte. Aktuell liegt er bei 18.625 Zählern.

10.05 Uhr - Amazon wächst als Paketzusteller

Der Online-Händler Amazon stellt immer mehr Pakete selbst zu und macht damit verstärkt auch den bisherigen Platzhirschen auf dem deutschen Markt Konkurrenz. Nach dem Marktführer Deutsche Post DHL sei Amazon inzwischen der zweitgrößte Anbieter, teilte die Bundesnetzagentur mit. Der Marktanteil des US-Konzerns sei zuletzt - bezogen auf die Sendungsmengen im Paketbereich - auf einen Korridor zwischen 15 und 25 Prozent gestiegen, hat der Regulierer errechnet. Anbieter wie DPD, GLS, Hermes und UPS kämen in dem umkämpften Markt auf Anteile von fünf bis 15 Prozent. Zwar befördert auch die Post immer noch Amazon-Pakete, doch baut der US-Riese seine eigenen Zustellnetze kontinuierlich aus.

09.05 Uhr - DAX eröffnet kaum verändert

Im Vorfeld der Zinsentscheidungen in den USA, der Eurozone und Großbritannien halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt offenbar zurück. Die hiesigen Börsen sind kaum verändert in den Handel eingestiegen. Nach wenigen Minuten liegt der DAX knapp im Plus bei 16.812 Punkten

08.40 Uhr - Modekonzern hinter Zara mit Gewinnsprung

Hohe Inflation und wackelige Konjunktur scheinen am spanischen Modekonzern Inditex weitgehend abzuprallen. Der Branchenriese mit Töchtern wie Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti oder Bershka legte in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres kräftig zu. Der Nettogewinn sprang um rund ein Drittel nach oben auf 4,1 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um rund elf Prozent zu auf 25,6 Milliarden Euro. Damit schneidet Inditex besser ab als etwa sein schwedischer Wettbewerber H&M, der zuletzt die Kaufzurückhaltung infolge der Inflation zu spüren bekam und Umsatzeinbußen verkraften musste.

08.05 Uhr - IW erwartet 2024 Rezessionsjahr

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) rechnet für 2024 auch wegen der Haushaltsprobleme mit einem weiteren Rezessionsjahr. Das Bruttoinlandsprodukt werde wie schon im zu Ende gehenden Jahr voraussichtlich um 0,5 Prozent schrumpfen, heißt es in der am Morgen veröffentlichten Prognose des arbeitgebernahen Instituts. Die anhaltende Unsicherheit um den Bundeshaushalt belastet die Wirtschaft demnach, weil Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen zurückstellen könnten. Mit diesen schlechten Aussichten stehe Deutschland unter den großen Industriestaaten alleine da: So dürften die USA um etwa 1,25 Prozent wachsen, Frankreich um 0,75 Prozent.

07.45 Uhr - Fraport: Passagierzahlen erholen sich weiter

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im November weiter von seinem Corona-Tief erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte knapp 4,6 Millionen Fluggäste und damit rund 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit lag das Aufkommen aber immer noch 9,4 Prozent niedriger als vor der Pandemie im November 2019. Im Frachtgeschäft zog das Aufkommen in Frankfurt nach einer längeren Schwächephase wieder an. So wurden mehr als 174.000 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen. Das waren 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber 6,6 Prozent weniger als im November 2019.

07.15 Uhr - Ölpreis gibt nach

An den internationalen Börsen hat der Ölpreis in den vergangenen 24 Stunden rund 4 Prozent nachgegeben. Das Barrel der Nordseesorte Brent wird in London für 73 Dollar gehandelt. Innerhalb von 24 Stunden rutschten die Notierungen damit um mehr als 4 Prozent ab. Hintergrund ist eine nach wie vor wackelige Weltkonjunktur und vergleichsweise milde Wintertemperaturen in weiten Teilen Europas und Nordamerikas. Damit halte sich die Nachfrage nach Öl in Grenzen, hieß es von Marktbeobachtern.

06.15 Uhr - Anleger warten auf Notenbank-Sitzungen

Nach Einschätzung vieler Anleger hat die US-Notenbank den Zinsgipfel erreicht. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sich die Fed bei ihrer heutigen Sitzung das dritte Mal in Folge für eine Zinspause entscheiden wird. Als Indiz gilt die Inflation, die zuletzt wie erwartet auf 3,1 Prozent zurückging. Mit Spannung wird erwartet, ob die Notenbanker auch Hinweise auf den Zeitpunkt einer möglichen ersten Zinssenkung geben werden. Am morgigen Donnerstag finden dann die Zinssitzungen der EZB und der Bank of England statt.

MITTWOCH, 13.12.2023

22.15 Uhr - Nullnummer vor FED-Sitzung

Am Tag vor der letzten Notenbanksitzung des Jahres schloss der Dow Jones 0,4 Prozent höher bei 36.569 Punkten. Die US-Inflation war im November mit einer Jahresrate von 3,1 Prozent erneut leicht rückläufig. Am Ölmarkt gibt es derzeit einen richtigen Preisverfall. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich auf 73 Dollar, den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Alle Bemühungen Saudi-Arabiens, den Preisverfall durch eine künstliche Verknappung zu stoppen, fruchten nichts. Offenbar weil die weltweite Nachfrage sinkt. In New York gaben die Ölaktien deutlich nach. Oracle verbilligten sich unter den großen Hightechwerten um gut 12 Prozent. Grund: Der SAP-Konkurrent kämpft mit einer Schwäche des wichtigen Cloud-Geschäfts und verfehlt seine Umsatzziele. Der DAX schloss mit 16.792 Punkten unverändert auf Rekordniveau.

18.15 Uhr - DAX auf Rekordhoch wenig verändert

An den Börsen herrscht angespannte Ruhe. Morgen und übermorgen tagen zunächst die US-Notenbank und danach die Europäische Zentralbank. Allgemein wird erwartet, dass sie ihre Zinspausen fortsetzen. Beide Zentralbanken haben es geschafft, die Inflationsraten deutlich zu drücken. In den USA zuletzt auf 3,1 Prozent. Im Vormonat Oktober lag die Rate noch bei 3,2 Prozent. Die letzte Meile, sprich die Inflation Richtung zwei Prozent zu drücken, dürfte ein hartes Stück Arbeit werden. Der Rekord-DAX schloss nur drei Punkte tiefer bei 16.792. In New York gewinnt der Dow Jones 0,3 Prozent.

17.49 Uhr – Marktbericht: Hannover Re, HEIDELBERG MATERIALS AG und weitere

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 20 Aktiengesellschaften ein Plus und 18 Unternehmen Verluste. Zwei Unternehmenskurse bewegen sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von 17.49 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX hatten Hannover Re (+2,3 Prozent), HEIDELBERG MATERIALS AG (+1,8 Prozent) sowie Beiersdorf (+1,2 Prozent) die größten Kursgewinne.

Bisherige Schlusslichter sind Siemens Energy mit -5,1 Prozent, Zalando mit -4 Prozent und Merck mit -3,2 Prozent Kursverlusten.

14.45 Uhr - US-Inflation gibt nach

Das ist tatsächlich eine Punktlandung. Plus 3,1 Prozent im November, im Vergleich zum Vorjahr – exakt dieser Anstieg bei den US-Verbraucherpreisen war zuvor erwartet worden. Im Oktober lag der Anstieg (im Jahresvergleich) noch bei plus 3,2 Prozent. Und auch die sog. Kernrate – ohne die stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise – ist mit plus 4,0 Prozent wie erwartet ausgefallen. Die wichtigste Botschaft dieser Daten: Die Inflation in den USA bleibt auf dem Rückzug. Sofort reagiert hat die Rendite am US-Kapitalmarkt, wo die Staatsanleihen gehandelt werden, sie ist spürbar zurückgegangen für die zehnjährigen Laufzeiten. Bei den US-Futures, also den Aktienbarometern für die New Yorker Börsen, ist nur ein kleiner Tick nach oben abzulesen.

12.15 Uhr - ZEW-Index im Fokus

Regelmäßig befragt das Mannheimer ZEW Börsenprofis wie Investoren und Analysten nach ihrer Stimmungslage. Die Aussicht auf sinkende Zinsen – trotz bislang ungelöster Haushaltskrise – sorgt derzeit für Optimismus bei den Befragten, abzulesen im aktuellen Index aus Mannheim. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur im nächsten halben Jahr stieg um 3,0 Punkte auf plus 12,8 Zähler. Es ist bereits der fünfte Anstieg in Folge, damit liegt das Barometer inzwischen auf dem höchsten Stand seit März. Und das deckt sich auch mit dem aktuellen Börsengeschäft, denn der DAX kann sein gestriges Rekordhoch ganz gut verteidigen zur Mittagszeit, bei 16.765 Punkten.

10.02 Uhr - Hannover Rück plant Gewinnsprung

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück nimmt sich für das kommende Jahr einen kräftigen Gewinnsprung vor. Der Überschuss solle 2024 mehr als 2,1 Milliarden Euro erreichen, teilte der DAX-Konzern anlässlich seines Investorentages in Hannover mit. Das Gewinnziel liegt somit 24 Prozent über den mindestens 1,7 Milliarden, die sich Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz für 2023 vorgenommen hat. Dabei plant er für das neue Jahr sogar mehr Geld für mögliche Großschäden ein. Die Börse reagiert erfreut. Die Aktie der Hannover Rück steht mit einem Kursplus von 1,8 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste im DAX.

09.05 Uhr - DAX zur Eröffnung mit Allzeithoch

Der deutsche Aktienmarkt setzt gleich zum Handelsauftakt seinen jüngsten Rekordkurs fort. In den ersten Minuten legt der DAX um 0,2 Prozent zu auf 16.931 Punkte und erreicht damit ein neues Allzeithoch.

08.30 Uhr - Großhandelspreise geben weiter nach

Die deutschen Großhandelspreise sind im November langsamer als zuvor gefallen, signalisieren aber weiter einen nachlassenden Inflationsdruck. Sie sanken im November wegen günstigerer Mineralölprodukte um durchschnittlich 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, so das Statistische Bundesamt. Es war der achte Rückgang in Folge. Allerdings fiel er langsamer aus als im Oktober und November, als es mit minus 4,2 und 4,1 Prozent die stärksten Rückgänge seit den Anfängen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gegeben hatte. Der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden, Preissenkungen kommen meist verzögert und zumindest teilweise auch bei den Verbrauchern an. Ökonomen gehen deshalb davon aus, dass die allgemeine Inflationsrate weiter nachgeben dürfte.

07.55 Uhr - DAX zum Auftakt im Plus erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte heute Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am gestrigen Montag hatte der DAX 0,2 Prozent fester bei 16.794 Punkten geschlossen. Vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche war er zuvor zeitweise auf ein neues Allzeithoch von 16.818 Zählern gestiegen. Im Fokus stehen die neuesten US-Inflationszahlen. Die Investoren erhoffen sich daraus Hinweise auf weitere Schritte der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise.

07.25 Uhr - Eurowings erwartet Jahresgewinn

Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat ihr Ziel von schwarzen Zahlen im operativen Geschäft für das laufende Jahr bekräftigt. Man werde das wie versprochen liefern, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof der Zeitung "Rheinische Post". Der Blick nach vorn zeige zudem, dass die Nachholeffekte der Corona-Krise anhielten. So plane die Kundschaft ihre Reisen wieder langfristiger und wolle nicht warten, dass Tickets für die letzten verbliebenen Sitze im Flugzeug teurer werden, so Bischof. Deshalb sehe man bereits starke Buchungen für 2024, insbesondere für Ostern und die Sommerferien.​

07.05 Uhr - Börsen in Asien leicht im Plus

Die asiatischen Märkte können im Vorfeld des US-Inflationsberichts leicht im Plus behaupten. Analysten gehen davon aus, dass der Bericht des US-Arbeitsministeriums über den Verbraucherpreisindex (VPI) zwar eine Verlangsamung der Inflation zeigen wird, aber mit einem Kern-VPI von vier Prozent immer noch deutlich über dem Jahresziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent liegen wird. Die Anleger in Tokio hielten sich daher mit größeren Transaktionen zurück: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,2 Prozent fester. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle.

06.40 Uhr - Warnstreiks in der Stahlindustrie

Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen und ostdeutschen Stahlindustrie nach der vierten Verhandlungsrunde ohne Ergebnis ganztägige Warnstreiks angekündigt. «Nachdem beide Seiten an vielen Stellen beim Thema Arbeitszeit Schritte in Richtung eines Lösungsmodells gegangen sind, scheiterte der Einigungsversuch dann vor allem an der Frage der Entgelterhöhung», teilte der Verhandlungsführer für die nordwestdeutsche Stahlindustrie, Knut Giesler, am Morgen mit. Bereits am Morgen sollten die ersten 24-Stunden-Warnstreiks beginnen. Dann folgen laut IG Metall flächendeckend weitere Betriebe.

DIENSTAG, 12.12.2023

22.15 Uhr - Warten auf die Notenbanken

Die US-Börsen erwischen einen passablen Start in die neue Woche. Eine neue Woche, in der ganz klar die Notenbanken im Blickpunkt stehen. Die Börsianer erwarten, dass sowohl die US-Notenbank wie auch die EZB ihr Zinsen unverändert belassen. Und, dass sie erste Andeutungen machen, dass es im neuen Jahr nach einer ganzen Serie von Zinserhöhungen wieder erste Senkungen geben. Das ist auch der Stoff, aus dem die aktuelle Rekordrally ist. Der DAX schloss mit 16.794 Punkten auf einem Allzeithoch. Die New Yorker Börsen verzeichnen für Dow Jones und NASDAQ kleine Kursgewinne von bis zu 0,4 Prozent.

18.15 Uhr - DAX mit neuem Rekord

Der DAX setzt seine Rekordjagd fort. Er schloss 0,2 Prozent höher bei 16.794 Punkten. Kurz vor Handelsende hatte er noch Bestmarken knapp über 16.800 aufgestellt. Seit Jahresanfang hat er über ein Fünftel an Wert gewonnen. Sein kleiner Bruder, der MDAX, kommt über das Jahr gesehen nur auf einen Zuwachs von gut 6 Prozent. Werte wie Hannover Rück oder Telekom, die ihre Aktionäre mit satten Dividenden verwöhnen, gehören zu den Topaktien. Im MDAX verliert die Lufthansa rund 2,5 Prozent. Die Airline steht vor einer schwierigen Tarifrunde mit dem Bodenpersonal, das 12,5 Prozent mehr Lohn fordert.

17.50 Uhr – Wie lief der Montag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 25 Aktiengesellschaften ein Plus und 15 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Sartorius verzeichnete bisher mit 3,4 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Siemens mit +1,1 Prozent und Deutsche Bank mit +1 Prozent.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Zalando (-2,6 Prozent), MTU Aero Engines (-2,1 Prozent) und Siemens Energy und Porsche AG (je -1,8 Prozent).

17.00 Uhr - US-Börsen uneinheitlich

Ein klarer Trend ist nicht zu erkennen an den New Yorker Börsen. Nach der Rekordjagd in den vergangenen sieben Wochen spricht vieles für eine Verschnaufpause. Die Indizes zeigen sich aktuell kaum verändert. Allerdings werden morgen neue Inflationszahlen aus Washington erwartet, und am Mittwoch trifft sich die US-Notenbank FED. Da könnte es noch einmal spannend werden. Zwar rechnet kaum jemand mit einem konkreten Zinsschritt kurz vor Weihnachten, aber wichtig sind wie immer die Nebensätze und mögliche Andeutungen in der Pressekonferenz. Schließlich hoffen viele Profis auf einen Zinsschritt nach unten im kommenden Jahr. Der Euro schwächelt bei 1,0745 Dollar.

14.45 Uhr - Macy´s vorbörslich gesucht

Die Aussicht auf eine mögliche Übernahme sorgt im vorbörslichen US-Handel für ein dickes Kursplus für die Aktie der US-Kaufhauskette. Am Sonntag hatte die Agentur Reuters von einem Übernahmeangebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar berichtet. Eine Investorengruppe bietet 21 Dollar für je eine Aktie von Macy´s; das entspricht einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

13.40 Uhr - Tesla in Skandinavien im Fokus

Tesla steckt im Hohen Norden Europas fest in einem ernsten Tarifkonflikt, der immer weitere Kreise zieht. Inzwischen haben viele Pensionsfonds aus Dänemark, Schweden und Norwegen Position für die Arbeitnehmer-Seite bezogen. Der Hintergrund ist, dass die Gewerkschaft IF Metall für die Tesla-Mechaniker in Schweden für einen Tarifvertrag kämpft. Bereits seit Ende Oktober wird dort schon gestreikt. Die Gewerkschaften, aber auch andere Organisationen im Hohen Norden, sehen das System der Tarifverträge gefährdet, sollte sich Tesla durchsetzen. Die Chefetage in den USA will nämlich keine Kollektiv-Verträge und argumentiert, man biete von sich aus bessere Bedingungen an als bisher. Die Region ist wichtig als Absatzmarkt für Tesla-Neuwagen. Obendrein hat der norwegische Staatsfonds erklärt - mit 1,5 Billionen US-Dollar ist er einer der größten Aktieninvestoren der Welt -, man erwarte von den Unternehmen, in die man investieren, die Achtung der grundlegenden Menschenrechte, einschließlich der Arbeitnehmer-Rechte.

10.20 Uhr - Morphosys-Aktie nach neuen Studiendaten deutlich im Plus

Das Biotech-Unternehmen Morphosys aus Martinsried bei München hat neue Studienergebnisse zu seinem Hoffnungsträger Pelabresib vorgelegt, die von den Anlegerinnen und Anleger positiv aufgenommen werden. Die Morphosys-Aktie im SDAX gewinnt in der Spitze um fast 15 Prozent dazu. Dabei gleicht der Kurs der Papiere seit Wochen einer Achterbahnfahrt mit Kursausschlägen von 20 bis 30 Prozent an einzelnen Tagen.

Hintergrund sind Studiendaten zu Pelabresib, die aus Sicht der Anleger zunächst enttäuscht hatten. Nun teilte Morphosys mit, eine Kombination aus Pelabresib und Ruxolitinib, der derzeitigen Standardtherapie bei Myelofibrose, habe im Vergleich zu einem Placebo in Kombination mit Ruxolitinib eine Verbesserung aller Krankheitsmerkmale gezeigt. Bei Myelofibrose handelt es sich um eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks.

09.10 Uhr - DAX notiert knapp unter seinem Allzeithoch

Der DAX ist in diesen Wochen kaum zu bremsen: Zum Handelsstart liegt der deutsche Leitindex minimal im Plus - und damit nur knapp unter seinem Allzeithoch, das er am vergangenen Freitag erreicht hatte. Der aktuelle Stand: 16.765 Punkte. Für einen neuen Rekord müsste der DAX die Marke von 16.783 Zählern übersteigen. Für den MDAX geht es aktuell mit einem Minus von 0,3 Prozent leicht nach unten.

08.03 Uhr - Microsoft verdoppelt Cloud-Kapazität in Deutschland

Microsoft will die Kapazität seiner Azure Cloud in Deutschland bis Anfang 2024 verdoppeln, wie der Konzern in München mitteilte. Der Grund sind demnach Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI), die von immer mehr Kunden genutzt würden. Durch den Ausbau der Azure Cloud stelle man sicher, die Nachfrage der Kunden erfüllen zu können, heißt es in der Mitteilung. Referenzkunden in Deutschland seien unter anderen SAP, Siemens, Lufthansa und die Deutsche Bahn.

Microsoft arbeitet fortlaufend daran, KI mehr und mehr in sein Cloud-Angebot zu integrieren. Auch bei Konkurrenten rücken solche Anwendungen verstärkt in den Fokus. So hatte etwa Amazon erst vor knapp zwei Wochen angekündigt, seinen Geschäftskunden über die Cloud einen neuen Chatbot zur Verfügung zu stellen.

07.07 Uhr - Kaufhäuser unter Druck: In den USA soll Macy’s verkauft werden

Der traditionsreiche US-Kaufhauskette Macy's hat laut Medienberichten ein Übernahmeangebot von Finanzinvestoren erhalten. Demnach wollen Arkhouse Management und Brigade Capital Management den Konzern für rund 5,8 Milliarden US-Dollar kaufen. Macy's ist eine Institution des amerikanischen Einzelhandels mit mehreren Hundert Kaufhäusern. Das Logo mit dem roten Stern dürften auch manche USA-Reisende kennen.

Allerdings steht Macy's - wie auch andere Kaufhaus-Betreiber - unter starkem Druck des Online-Handels. Allein im vergangenen Quartal brach der Gewinn im Jahresvergleich um 60 Prozent auf 43 Millionen Dollar ein. Die Investoren planen den Berichten zufolge auch, Macy’s von der Börse zu nehmen. Sie bieten demnach 21 Dollar je Papier, was einem Aufschlag von rund 20 Prozent zum Schlusskurs des vergangenen Freitags entspricht.

05.55 Uhr - Ausblick: Woche der Notenbanken steht bevor

An den Finanzmärkten dürfte diese Woche alles im Zeichen zweier Termine am Mittwoch und Donnerstag stehen: Dann verkünden die amerikanische Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre letzten Zinsentscheide für dieses Jahr. Kaum ein Beobachter bezweifelt, dass die Notenbanken eine Zinspause einlegen werden, nachdem sich die Inflation zuletzt deutlich abgeschwächt hatte. Vor dem Beschluss der Fed werden am Dienstag aber noch einmal neue Inflationsdaten für die USA veröffentlicht.

Den DAX hatten die Hoffnungen auf Zinssenkungen in den kommenden Monaten zuletzt auf ein neues Rekordhoch gehievt. Am Freitag war er bei 16.759 Punkten aus dem Handel gegangen – die sechste Woche in Folge mit einem Plus.

Interessant aus Sicht von Anlegerinnen und Anleger dürften vor allem die Erklärungen der Notenbank-Chefs Jerome Powell und Christine Lagarde werden. Den Experten der Helaba zufolge „dürfte der EZB-Rat bestrebt sein, überbordende Zinssenkungsfantasien einzudämmen.“ Die EZB will außerdem erstmals eine Projektion zur Inflationsentwicklung für 2026 vorgelegen.

Montag, 11.12.2023