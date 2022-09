Börse: Die Entwicklungen im August 2022

22.12 Uhr – Dow Jones und Nasdaq im Bann von Arbeitsmarktdaten

US-Unternehmen schufen im Juli außerhalb der Landwirtschaft 528.000 neue Stellen, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Das läßt manchen Anleger starke Zinserhöhungen der US-Notenbank fürchten, damit die Wirtschaft und insbesondere die Inflation im Zaum gehalten wird. Der Dow Jones verzeichnete schließlich kleine Gewinne von 0,2 Prozent. Hingegen ging es für die US-Technologiebörse Nasdaq 100 um 0,8 Prozent nach unten.

20.42 Uhr - Warner Bros. Discovery mit kräftigen Verlusten

Ein Quartalsverlust und gekappte Gewinnziele lösen einen Ausverkauf bei Warner Bros. Discovery aus. Die Aktien des Filmstudio und Streaming-Anbieters fallen an der Wall Street um 16 Prozent. Das Unternehmen verlor den Angaben zufolge unter dem Strich 3,4 Milliarden Dollar und senkt die Prognose für das operative Ergebnis 2022.

17.50 Uhr – Marktbericht: Deutsche Post, RWE und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 15 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 25 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Deutsche Post verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 4,5 Prozent. Auch die Papiere von RWE (+2,4 Prozent) sowie Deutsche Bank (+1,8 Prozent) konnten sich steigern.

Bisherige Schlusslichter sind Bayer mit -7,1 Prozent, Hello Fresh mit -3,9 Prozent und Infineon mit -3,4 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.47 Uhr – DAX mit Tagesminus und Wochenplus

Amerikanische Arbeitsmarktdaten sind besser als gedacht ausgefallen. Damit dürfte die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben. Das verteuert Kredite und dämpft die Gewinne der Unternehmen. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 13.574 Punkte.

Über die Woche konnte der DAX dennoch 0,7 Prozent zulegen nachdem verschiedene ermutigende Geschäftszahlen von Unternehmen Anleger in Kauflaune versetzt haben.

Mit der Aussicht auf höhere US-Zinsen fällt der Euro auf 1,01 62 Dollar.

15.45 Uhr - Wall Street startet nach Jobdaten im Minus

Der US-Arbeitsmarkt steht ziemlich robust da, wie die aktuellen Zahlen zum Monat Juli zeigen. Und so stellen sich die Anleger jetzt auf weitere XXL-Zinsschritte der Notenbank Fed ein. Die Arbeitsmarkt-Daten würden die jüngsten Aussagen führender US-Notenbanker untermauern, dass es für eine Drosselung des Zinserhöhungstempos zu früh sei, sagte ein Investor. Folge: der Dow Jones gibt 0,3 Prozent nach, der Nasdaq-Index verliert ein Prozent. Schlusslichter im Dow sind die Gewinner der letzten Tage, also zum Beispiel Walt Disney, Salesforce und Microsoft mit Verlusten zwischen einem und zwei Prozent. Gegen den Trend im Plus notieren die Aktien von Lyft. Der Fahrdienst-Vermittler übertraf im abgelaufenen Quartal die Markterwartungen bei weitem. Außerdem stellte der Uber-Rivale für 2024 ein Betriebsergebnis von einer Milliarden Dollar in Aussicht. Der Kurs der Aktie zieht jetzt 9 Prozent an.

14.45 Uhr - Robuster US-Arbeitsmarkt schickt Kurse nach unten

Im Juli sind in den USA über 500.000 neue Stellen entstanden, erwartet worden war gerade mal die Hälfte. Die Arbeitslosenquote ist ebenfalls besser als vorhergesagt mit 3,5 Prozent. Und die Stundenlöhne sind stärker gestiegen wie gedacht. So gut sich das anhört, für die Aktienmärkte ist das wenig erfreulich. Denn wenn der Arbeitsmarkt so gut dasteht, wird sich die US-Notenbank eher nicht davon abbringen lassen, den Leitzins weiterhin kräftig zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Höhere Zinse schaden aber eben den Aktienkursen. Und so haben sofort nach der Meldung die Indizes nachgegeben - der Dax zuvor unverändert – taucht jetzt ein halbes Prozent ins Minus, der M-DAX gibt ein Prozent nach. Und auch der Euro verliert auf einmal und notiert nur noch bei einem Dollar 01 75.

13.15 Uhr - Börsen freuen sich über Lufthansa-Tarifabschluss

Die Lufthansa versucht, sich mit einem weit überdurchschnittlichen Gehaltsplus für das Bodenpersonal aus dem Chaos freizukaufen. Der Tarifvertrag bringt den Beschäftigten der unteren Lohngruppe 20 Prozent mehr Geld. Das Ergebnis beinhalte einen Inflationsausgleich und zusätzlich eine Reallohnerhöhung, freut man sich bei Verdi. Und obwohl starke Gehaltserhöhungen an den Börsen meist skeptisch beäugt werden, sind die Anleger jetzt offenbar nur froh, dass Ruhe einkehrt. Die Lufthansa-Aktie legt aktuell fast 3 Prozent zu. Damit steht sie fast ganz oben im M-DAX. Nur die Energietitel Uniper und Encavis legen etwas stärker zu.

09.15 Uhr - Post mit deutlichen Gewinnen, Allianz unter Druck

Die Deutsche Post hat eine starke Bilanz vorgelegt. Der Umsatz im zweiten Quartal kletterte um mehr als ein Fünftel. Die Aktie eröffnet den Handel mit einem Kursplus von 5,2 Prozent. Die Allianz verliert auf der anderen Seite 2,8 Prozent. Der Versicherer steht operativ glänzend da. Allerdings wirken noch Belastungen aus dem Hedgefonds-Debakel nach, denn der Nettogewinn sank um 23 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Der Konzern hat enorme Abschreibungen vornehmen müssen - zuletzt im 1. Quartal. Das wirkt sich negativ auf den Nettogewinn des Gesamtjahres aus. Rheinmetall verlieren trotz Rekordzahlen über drei Prozent an Wert. Der Aktienkurs des Rüstungskonzerns hatte sich nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges mehr als verdoppelt. Der DAX tendiert zum Handelsstart wenig verändert bei 13.662.

08.15 Uhr - Deutsche Post wächst unbeirrt weiter

Die Deutsche Post steuert trotz Corona-Krise und Ukraine-Krieg auf Wachstumskurs. Der Umsatz kletterte im 2. Quartal um 23,4 Prozent auf 24 Milliarden Euro. Unter dem Strich bleibt ein Nettogewinn von rund 1,5 Milliarden Euro übrig. Die Post bestätigte ihre Jahresprognose für den Jahresgewinn von 8,4 Milliarden Euro. Sie will diese erfüllen, selbst wenn sich die Weltwirtschaft abkühlen sollte. Der boomende Onlinehandel sorgt dafür, dass die Frachtsparte ihr operatives Ergebnis im 2. Quartal auf rund 750 Millionen Euro mehr als verdoppeln konnte.

07.15 Uhr - Allianz bestätigt Jahresprognose

Die Allianz veröffentlichte soeben ihren Quartalsbericht. Der Münchener Versicherungsriese sieht sich dabei auf Kurs. Er bestätigt sein Jahresziel: Im Gesamtjahr peilt er einen operativen Gewinn von 13,4 Milliarden Euro plus oder minus eine Milliarde an. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 8,2 Prozent auf 37,1 Milliarden Euro.

Die Aktie kostete zuletzt rund 180 Euro. Ein Wert mit dem weder der Konzern noch die Anleger zufrieden sind. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass US-Fonds einer Allianztochter Verluste in Milliardenhöhe gemacht haben. Das belastet offenbar weiterhin den Kurs.

06.20 Uhr - Nikkei auf höchstem Stand seit zwei Monaten

Gute Quartalsberichte prägen auch den Aktienhandel in Tokio. Der Nikkei steigt um 0,8 Prozent und erreicht mit 28.169 Punkte den höchsten Stand seit zwei Monaten. Die politische und militärische Krise um Taiwan wirkt sich erneut nicht negativ aus. Und das ist durchaus bemerkenswert.Einer der Topwerte ist der Stahlriese Nippon Steel, der zwar weniger verdient hat, aber besser als zunächst befürchet. Der Autobauer Subaru gehört ebenfalls zu den Gewinnern, weil er sich optimistisch über sein US-Geschäft geäußert hat. Auffällig ist der deutliche Rückgang des Ölpreises. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich auf 94, 31 Dollar. Damit ist Öl erstmals wieder billiger als beim Ausbruch des Krieges in der Ukraine Ende Februar.

Freitag, 5. August 2022

22.15 Uhr - Dow Jones schließt im Minus

An der Wall Street fehlte der Schwung. Der Dow Jones kam den ganzen Handelstag über kaum vom Fleck. Am Ende stand ein kleines Minus von 0,3 Prozent zu Buche. Der Nasdaq-Index legte leicht zu. Die Anleger wollten offensichtlich abwarten, wie die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt ausfallen. Davon erhofft man sich auch Aufschluss über die weitere Zinspolitik der Notenbank Fed.

21.15 Uhr - Lufthansa und KLM sollen ITA-Angebot nachbessern

Die italienische Regierung hat von den beiden Bietergruppen um Lufthansa einerseits und um Air France KLM andererseits bessere Angebote zum Einstieg bei der Staatsairline ITA eingefordert. Wirtschaftsminister Daniele Franco erklärte, keine der Offerten erfülle vollständig die Regierungsziele bei der Privatisierung der Airline. Der noch amtierende Regierungschef Mario Draghi erklärte, er wolle den Verkaufsprozess vor der Neuwahl im September noch abschließen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte unterdessen, man sehe sich weiterhin als besten Partner für ITA, doch die Geduld sei nicht endlos. Die Lufthansa und die Reederei MSC wollen gemeinsam die Mehrheit an der italienischen Fluggesellschaft übernehmen.

17.50 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 24 Aktiengesellschaften ein Plus und 16 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Aktuell stehen die Unternehmen Zalando, Hello Fresh und Siemens Healthineers als Gewinner da, mit einem Kursgewinn von 14,6 Prozent (Zalando), 3,6 Prozent (Hello Fresh) und 3,2 Prozent (Siemens Healthineers).

Vonovia musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 3,7 Prozent. Continental (-2,3 Prozent) und Covestro und Bayer (je -2,1 Prozent) verloren ebenfalls.

17.35 Uhr - Dax hat wieder an Erholungsphase vom Juli angeknüpft

Heute ging es schon wieder den zweiten Tag in Folge aufwärts. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer rund 1,5 Prozent in die Höhe geschnellt. Dann aber dämpfte eine verhaltene Stimmung an der Wall Street auch hierzulande etwas die Euphorie. Herausgekommen ist beim DAX dann ein Plus von 0,6 Prozent auf 13 663 Punkte – immerhin der höchste Endstand seit 8 Wochen. Der MDax hat erstmals seit fast zwei Monaten wieder die Marke von 28.000 Punkten überwunden. Am Ende stand hier ein Plus von 1,3 Prozent an den Tafeln und ein Schlussstand von 28.162. Spitzenreiter im M-Dax waren Lufthansa, Kion und Siemens Energy mit Gewinnen zwischen 4 und 6 Prozent. Im DAX war Zalando nach guten Zahlen kaum zu bremsen und schloss 13 Prozent höher.

13.15 - Bank von England hebt Zinsen erneut an

Die Notenbanken heben ihre Leitzinsen konsequent an. Heute hat die britische Notenbank den größten Zinsschritt ihrer jüngeren Geschichte beschlossen. Sie hebt den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 1,75 Prozent an. Die Bank von England steht unter Zugzwang, weil die Inflation auf der Insel zuletzt mit 9,4 Prozent aus dem Ruder läuft.

12.50 Uhr - Gute Quartalsberichte treiben Börsen an

Die Börsen haben einen guten Lauf. Seit Juli geht es bergauf und zumindest ein Teil der massiven Verluste aus der ersten Jahreshälfte kann aufgeholt werden. Der DAX gewinnt 157 auf 13.744 Punkte. Anfang Januar hatte er mit fast 16.300 Punkten sein letztes Rekordhoch erreicht. Hilfreich ist sicher, dass die jüngsten Quartalszahlen viel besser ausfallen als zunächst befürchtet. Zalando kämpft zwar mit einer Umsatzschwäche. Angesichts der hohen Inflation rechnet der Online-Modehändler mit einer wachsenden Zurückhaltung der Verbraucher, aber er hat im zweiten Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Und genau das kommt an den Märkten gut an. Die Aktie ist mit plus elf Prozent der beste DAX-Wert. Infineon legen weiter zu, heute um 5,4 Prozent.

10.56 Uhr – Fränkische Schaeffler belastet von höheren Einkaufspreisen

Der Industrie- und Autozulieferer Schaeffler bekommt die steigenden Einkaufspreise zu spüren. Der Betriebsgewinn ging in der ersten Jahreshälfte auf 458 Millionen Euro von 702 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Die Gewinnmarge verschlechterte sich auf 6,1 von 10 Prozent im Vorjahr. Das sei maßgeblich auf stark gestiegene Beschaffungskosten zurückzuführen, die nur teilweise durch höhere Verkaufspreise an die Kunden weitergegeben werden konnten, heißt es zur Begründung. Außerdem wirken sich die pandemiebedingten Umsatzrückgänge in China negativ auf die Marge aus. An der Börse kommen die Zahlen nicht gut an. Die Aktie verliert 1,8 Prozent.

10.08 Uhr – Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt zuversichtlich

Der bayerische Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt aus Taufkirchen bei München hat dank der bereits im vergangenen Jahr erteilten Aufträge kräftig zugelegt und stellt sich angesichts der Bundeswehr-Aufrüstung auf weitere Aufträge ein. In den ersten sechs Monaten des Jahres zog der Umsatz um gut 40 Prozent auf 682 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen mitteilte. Die Aktien von Hensoldt haben sich seit Jahresanfang gut verdoppelt. Heute geht es mal um drei Prozent nach unten.

09.12 Uhr – DAX im Aufwind

Gute Vorgaben aus den USA von der Wall Street und aus Asien versetzen Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 13.674 Punkte.

Verschiedene DAX-Unternehmen haben Geschäftszahlen vorgelegt. Aktien von Beiersdorf, Merck oder Zalando sind daraufhin gefragt.

Papiere von Bayer verlieren nach Geschäftszahlen 0,6 Prozent.

08.12 Uhr – Nivea-Hersteller Beiersdorf schlägt sich wacker

Die Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher und steigende Kosten hinterlassen beim Kosmetikhersteller Beiersdorf bisher kaum Spuren. Der DAX-Konzern steigerte Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr und bestätigte seinen Geschäftsausblick für 2022. Der Umsatz wuchs seit Jahresbeginn organisch um 10,5 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Dabei legte die Consumer-Sparte mit Marken wie Nivea, Eucerin und Labello stärker zu als die kleinere, aber hochprofitable Klebstofftochter Tesa.

07.53 Uhr – Sportartikelhersteller Adidas zurückhaltender

Die Konjunkturabkühlung in China stimmt den Sportartikelhersteller Adidas vorsichtiger. Für das Gesamtjahr rechnen die Franken in der Volksrepublik mit einem Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich. Bislang habe die Nummer zwei der Branche auf dem Weltmarkt zwar in keinem mit Ausnahme von China eine nennenswerte Abkühlung oder signifikante Stornierungen von Großhandelsaufträgen verzeichnet, teilte das Unternehmen mit. Dennoch spiegle die Prognose auch eine Verlangsamung der Konsumausgaben in anderen Märkten wider. Für das Gesamtjahr rechnet Adidas mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und einem Gewinnrückgang auf rund 1,3 Milliarden Euro.

07.46 Uhr – Bayer hebt Jahresziele an

Ein starkes Agrargeschäft beflügelt Bayer. Der bereinigte Betriebsgewinn legte im zweiten Quartal um 30 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro zu, wie der Pharma- und Agrarkonzern mitteilte. Damit werden die Erwartungen knapp übertroffen. Neben einem kräftigen Ergebnissprung im Geschäft mit Pflanzenschutzmittel und Saatgut profitierte Bayer auch von Zuwächsen bei rezeptfreien Gesundheitsprodukten und im Pharmabereich. Die Jahresziele werden angehoben.

07.12 Uhr - Merck erhöht Ziele für das Gesamtjahr

Der hessische Pharma- und Chemiekonzern konnte im zweiten Quartal deutlich im Life-Science-Bereich zulegen, der Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung anbietet, sowie im Geschäft mit Elektronikmaterialien für die Halbleiterindustrie. Merck erhöht dank von Wechselkurseffekten die Ziele für das Gesamtjahr. Die Prognose für das organische Wachstum wird bekräftigt.

07.07 Uhr – DAX-Konzern Zalando kehrt in Gewinnzone zurück

Europas größter Online-Modehändler Zalando ist im abgelaufenen Quartal trotz eines Umsatzrückgangs in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Einsparungen halfen dem Berliner-Konzern. Zalando bestätigt seinen jüngst reduzierten Ausblick, wonach der Umsatz dieses Jahr zwischen null und drei Prozent steigen soll.

06.58 Uhr – Autobauer Toyota enttäuscht

Der Halbleitermangel und Produktionsunterbrechungen durch die Corona-Pandemie in China haben den operativen Gewinn des japanischen Autobauers Toyota überraschend stark sinken lassen. Das operative Ergebnis sackte im Geschäftsquartal von April bis Juni um 42 Prozent ab. Die Aktie von Toyota gibt 2,5 Prozent nach.

06.02 Uhr – Anleger in Asien atmen auf

Erleichtert sind Anleger wegen der bisher vergleichsweise moderaten chinesischen Reaktion auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Zwar heißt es von Händlern auch China werde die Sache damit kaum auf sich beruhen lassen - doch erstmal rückt das Thema etwas in den Hintergrund. Außerdem gab es gestern ermutigende Wirtschaftsdaten aus den USA. Das sorgte an der Wall Street für deutliche Kursgewinne. Diese gute Stimmung setzt sich in Asien fort. Die wichtigen Aktienindizes steigen um durchschnittlich 0,5 Prozent.

Donnerstag, 04. August 2022

22.15 Uhr - Positive Konjunktursignale bescheren Dow Jones Gewinne

An der Wall Street freuten sich die Anleger über gute Konjunkturdaten. In den USA stiegen die Auftragseingänge für die Industrie überraschend deutlich an. Zudem hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor auf. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management legte gegenüber dem Vormonat zu, Volkswirte hatte einen Rückgang erwartet. Und dazu kam, dass die Anleger hofften, dass der Streit zwischen den USA und China nicht weiter eskaliert. Das alles brachte dem Dow Jones am Ende ein Plus von fast eineinhalb Prozent. Gefragt waren viele Tech-Werte. Apple, Microsoft und Salesforce verteuerten sich alle um 3 bis 4 Prozent.

17.50 Uhr – Zalando, Continental und Infineon mit Gewinnen

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 33 Aktiengesellschaften ein Plus und sieben Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX hatten Zalando (+5,6 Prozent), Continental (+5,4 Prozent) sowie Infineon und Puma (je +4,4 Prozent) die größten Kursgewinne.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für BMW. Die Aktie notiert 5 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Symrise verlor 3,9 Prozent des Kurswerts, Sartorius und Eon verbilligten sich um je 1 Prozent.

17.35 Uhr - Zuversicht ist an die deutschen Börsen zurückgekehrt

Die Angst vor einer größeren Eskalation zwischen China und den USA schwindet. Dazu kommen erfreuliche Konjunkturdaten. In den USA überraschte die Industrie mit einem dicken Auftragsplus. Außerdem hat sich die Stimmung in der chinesischen Dienstleistungsbranche aufgehellt. Die Erholung dieses Sektors von den Corona-Lockdowns der vergangenen Monate sei ein gutes Zeichen für das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, sagte dazu ein Investor. Und so schaffte der Dax heute ein Plus von einem Prozent auf 13.588 Punkte. M-DAX und TecDAX legten beide rund eineinhalb Prozent zu. Es lief aber nicht überall gut. Die Aktien von BMW sind mit einem Kursminus von fast sechs Prozent aus dem Handel gekommen. Der Autobauer warnte unter anderem wegen der Inflation vor einer geringeren Nachfrage.

15.15 Uhr - Infineon hui, BMW pfui

Unternehmensnachrichten prägen den deutschen Aktienhandel. Infineon überrascht mit einem starken Quartalsbericht. Der Umsatz legte im 2. Quartal um ein Drittel auf 3,6 Milliarden Euro zu. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Die Aktie verteuert sich um 2,6 Prozent. Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia steigerte Umsatz und Gewinn ebenfalls deutlich. Was aber zu einem guten Teil auf die Übernahme der Deutschen Wohnen im vergangenen Jahr zurückzuführen ist. Die Aktie verteuert sich um 1,9 Prozent. BMW erlitt dagegen im zweiten Quartal einen massiven Einbruch des Nettogewinns von 4,8 auf drei Milliarden Euro. Das wird mit einem Kursverlust von 6,4 Prozent bestraft. Der DAX gewinnt 70 auf 13.520 Punkte.

12.25 Uhr - Schlechte Zahlen von BMW und Co.

Der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan ist weiterhin ein Thema an den Börsen, aber er löste nicht die befürchteten Turbulenzen aus. Die Börsen tendieren freundlich bis fest. Der DAX gewinnt 37 auf 13.486 Punkte. Der MDAX kann sogar 1,5 Prozent zulegen.

Aus der Autobranche kommen schlechte Zahlen. Im 2. Quartal hat BMW nur 3 Milliarden Euro netto verdient. Vor einem Jahr waren es noch 4,8 Milliarden. Der Absatz ging im zweiten Quartal um ein Fünftel auf gut 560.000 Fahrzeuge zurück. Die BMW-Aktie verbilligt sich um fünf Prozent. Dazu kommen noch schwache Zulassungszahlen aus Deutschland: Im Juli wurden nur 206.000 Fahrzeuge neu zugelassen. 13 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

10.33 Uhr – Milliardär Kühne größter Aktionär bei Lufthansa

Der Logistik-Unternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne darf größter Anteilseigner der Deutschen Lufthansa AG werden. Das Bundeskartellamt hat die Erhöhung seines Aktienanteils von zuvor 10 Prozent auf nunmehr 15,01 Prozent genehmigt. Zwar sei Kühne+Nagel International einer der weltweit größten Logistikanbieter und schon bislang ein großer Kunde der Lufthansa-Frachtsparte. Wettbewerbsnachteile für die Konkurrenz seien aber nicht zu befürchten, entschied das Kartellamt.

09.12 Uhr – DAX gebremst durch geopolitische Spannungen

Die Spannungen zwischen China und den USA aufgrund der Taiwan-Reise der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi halten den DAX im Zaum. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 13 423 Punkte.

Geschäftszahlen des Immobilienkonzerns Vonovia und des Münchner Chipherstellers Infineon kommen gut an.

Geschäftszahlen und Ausblicke des Autobauers BMW sowie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers sorgen für deutliche Kursverluste.

08.33 Uhr – Beim Immobilienkonzern Vonovia laufen die Geschäfte

Der Immobilienriese Vonovia aus dem DAX hat im ersten Halbjahr ein deutliches Gewinnplus verbucht. Geholfen haben unter anderem steigende Mieten und ein niedriger Leerstand. Die Bochumer bestätigen ihre Prognose für 2022. Zum Abbau von Schulden will sich Vonovia künftig verstärkt von Wohnungen trennen.

07.52 Uhr – DAX-Konzern Infineon zuversichtlich

Der Münchner Chiphersteller Infineon blickt nach einem Umsatzplus im dritten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Im abgelaufenen Vierteljahr verbesserten sich die Erlöse um ein Drittel verglichen mit dem Vorjahr auf 3,6 Milliarden Euro und lagen damit über den Erwartungen der Analysten. Wie es von Infineon heißt sorgen die strukturellen Treiber Dekarbonisierung und Digitalisierung nach wie vor für hohen Halbleiterbedarf. Infineon stellt vor allem Leistungshalbleiter her, die etwa in der Autobranche, aber auch bei Stromerzeugern und in der Industrie eingesetzt werden.

07.43 Uhr – BMW mit gestiegenem Umsatz

Der Autobauer BMW erwirtschaftete im zweiten Quartal trotz eines Absatzrückgangs mehr Umsatz. Die Erlöse stiegen nach Unternehmensangaben von April bis Juni um 21,6 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro. Das ist etwas mehr als von Experten erwartet. Dabei spielte unter anderem die vollständige Übernahme der chinesischen Tochter BBA eine Rolle. Außerdem profitierte BMW vom günstigen Wechselkurs, gestiegenen Autopreisen und der guten Lage an den Gebrauchtwagenmärkten.

Allerdings stellt sich BMW auf Gegenwind ein. Inflation und Zinssteigerungen, die das makroökonomische Umfeld auch in den kommenden Monaten prägen, wirken sich auf die Nachfrage aus. Entsprechend ist gegen Jahresende mit einer Normalisierung des überdurchschnittlich hohen Auftragsbestands – insbesondere in Europa – zu rechnen, heißt es von BMW.

07.22 Uhr – Commerzbank mit deutlichem Gewinn

Der Umbau der Commerzbank unter Bankchef Manfred Knof trägt Früchte. Der Nettogewinn im zweiten Quartal beträgt 470 Millionen Euro. Das übertrifft die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit 370 Millionen Euro gerechnet hatten. Die pauschale Risikovorsorge lag im zweiten Quartal bei 564 Millionen Euro. Die Bank erklärte, es habe eine „geringe Anzahl“ von Kreditausfällen gegeben. Die Commerzbank hält an ihrem Ziel fest, im Gesamtjahr einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro einzufahren.

07.17 Uhr - Siemens Healthineers Geschäfte gebremst

Eine niedrigere Nachfrage nach Corona-Schnelltests und die Lockdowns in China setzen dem Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers zu. Im vergangenen Quartal fiel der bereinigte operative Gewinn (Ebit) um 19 Prozent auf 765 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 805 Millionen Euro mehr erwartet. Den Ausblick bestätigt der DAX-Konzern Siemens Healthineers.

06.03 Uhr – Märkte in Asien etwas erholt

Die Anleger in Asien zeigen sich etwas erleichtert über Deeskalationsbemühungen der USA nach den Spannungen mit China vor dem Hintergrund des Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte, die Ein-China-Politik der USA werde mit der Reise nicht in Frage gestellt. In Japan verbessert sich der Aktienindex Nikkei um 0,5 Prozent.

Mittwoch, 03. August 2022

22.15 Uhr - Dow Jones schließt im Minus - Uber ist kaum zu bremsen

Das war ein unerfreulicher Tag für die US-Anleger, denn der Besuch der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi und die aggressiven Reaktionen Chinas darauf, sorgten auch an den Börsen für erhebliche Verunsicherung. Und so schloss der Dow Jones gut ein Prozent im Minus. Der Nasdaq-Index, zeitweise über ein Prozent im Plus, ging nahezu unverändert aus dem Handel. Immerhin eine Aktie ließ sich nicht aufhalten. Der US-Fahrdienstleister Uber hatte im zweiten Quartal deutlich mehr Umsatz gemacht als erwartet. Das Unternehmen konnte die Einnahmen im Vergleich zum Vor-Quartal auf gut 8 Milliarden Dollar verdoppeln. Das Kern-Geschäft mit der Fahrdienst-Plattform läuft offenbar bestens. Reaktion an den Börsen: 19 Prozent Plus für die Uber-Aktie.

17.35 Uhr - DAX geht erneut mit Verlusten aus dem Handel

An den deutschen Aktienmärkten scheint die Luft wieder etwas raus zu sein. Nach der Aufholjagd der letzten Wochen hat der DAX nun schon den zweiten Tag in Folge Verluste geschrieben, wenn auch nur sehr kleine. Heute ging es am Ende um 0,2 Prozent abwärts. Hintergrund waren die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, in Folge des Besuchs der US-Spitzenpolitikern Nancy Pelosi in Taiwan. Besonders unter Druck standen die Aktien Sportartikelhersteller, die zuletzt sehr gut gelaufen waren. Hier wurden Gewinne mitgenommen. Puma gaben am Ende 4 Prozent nach, Adidas verloren gut 2 Prozent. Unter Druck außerdem Zalando, Fresenius und SAP. Die größten Gewinner im DAX waren Bayer und Volkswagen mit jeweils rund 2 Prozent Plus.

17.20 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 14 Aktiengesellschaften ein Plus und 26 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.20 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX hatten Bayer (+2,1 Prozent), Volkswagen (+2 Prozent) sowie Daimler Truck (+1,6 Prozent) die größten Kursgewinne.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Puma mit -4 Prozent, Zalando mit -3,6 Prozent und Fresenius, SAP und Adidas mit je -2,7 Prozent.

12.15 Uhr - Spekulationen um Pelosi-Besuch in Taiwan

Gewinnmitnahmen bestimmen den Handel. Der DAX verliert 108 auf 13.370 Punkte. Der TecDAX gibt 1,6 Prozent nach. Die internationale Politik bestimmt das Geschehen. Die Spekulationen reißen nicht ab, dass die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, noch heute nach Taiwan reist. China droht mit Militäraktionen, ohne sie zu konkretisieren. Großes Thema ist die spanische Siemens Energy-Tochter Gamesa. Der Windturbinenhersteller schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen und wird definitiv auch im kommenden Jahr keinen Gewinn machen. Die Siemens Energy-Aktie verliert fast zwei Prozent auf 15, 20 Euro. Damit ist die Aktie viel zu billig, als dass es sich für Siemens lohnt, weitere Anteile an Energy zu veräußern.

10.48 Uhr - Krones aus Bayern auf Wachstumskurs

Eine hohe Nachfrage der Getränkeindustrie hält den Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones auf Wachstumskurs. Nach überraschend starken Zuwächsen im ersten Halbjahr sieht das Unternehmen gute Chancen, den Umsatz um bis zu acht Prozent zu steigern. Bei dem Konzern aus Neutraubling bei Regensburg verdoppelte sich der Auftragsbestand im Jahresvergleich auf über drei Milliarden Euro. Im zweiten Quartal schnitt Krones durchweg besser ab als von Experten im Schnitt erwartet. Höhere Material- und Frachtkosten wurden durch Effizienzsteigerungen und Preisanpassungen aufgefangen. Aktien von Krones steigen um 0,5 Prozent.

09.46 Uhr – Reederei Maersk mit kräftigen Gewinnen

Die knappen Transportkapazitäten lassen bei der Containerreederei Maersk die Gewinne durch die Decke gehen. Der weltweit zweitgrößte Schifffahrtskonzern hat seine Gewinnerwartungen kräftig angehoben, nachdem das zweite Quartal besser als erwartet ausgefallen ist. Das starke Ergebnis sei auf die außergewöhnliche Marktsituation zurückzuführen, bei die Reedereien die Nachfrage wegen der Verwerfungen in der Schifffahrt kaum bedienen können, heißt es. Für das vierte Quartal stellt das Management eine Normalisierung in Aussicht. Aktien von Maersk verteuern sich um 0,6 Prozent.

09.12 Uhr – Schwacher DAX-Start

Mit den Taiwan-Spannungen zwischen den USA und China büßt der DAX 0,7 Prozent ein auf 13.376 Punkte.

Der DAX-Konzern Symrise, Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen, hat Geschäftszahlen vorgelegt. Symrise erhöht nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Umsatzprognose. Der Konzern profitiert insbesondere von einer regen Nachfrage nach Anwendungen für Kosmetika, Feinparfümerie und Heimtiernahrung. Nach frühen Gewinnen hat die Aktie ins Minus gedreht und verliert nun 2,5 Prozent.

Der Windturbinen-Hersteller Siemens Gamesa hat seine Ziele weiter gesenkt. Grund für die gesenkte Prognose seien schwierige Marktbedingungen und höhere Kosten, heißt es. Das macht auch dem Mutterkonzern Siemens Energy zu schaffen. Die Titel verbilligen sich um 3,3 Prozent.

08.02 Uhr – Siemens Gamesa schraubt Renditeziele weiter runter

Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa erklärte am Morgen, für das laufende Jahr sei mit einer Rendite von minus 5,5 Prozent zu rechnen. Der Umsatz dürfte um neun Prozent zurückgehen. Dabei seien Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten schon mit einbezogen. Bislang hatte Siemens Gamesa minus vier Prozent vorhergesagt. Grund für die gesenkte Prognose seien schwierige Marktbedingungen und höhere Kosten. Insidern zufolge erwägt Siemens Gamesa den Abbau von rund 2500 Arbeitsplätzen, um die Verluste in den Griff zu bekommen.

07.56 Uhr - Daxkonzern Symrise mit Geschäftszahlen

Symrise erhöht nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Umsatzprognose. Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen profitiert insbesondere von einer regen Nachfrage nach Anwendungen für Kosmetika, Feinparfümerie und Heimtiernahrung. Symrise rechnet nun für 2022 mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft deutlich über sieben Prozent. Bisher wurde bei dieser Kennzahl, die Übernahmen und Währungseffekte ausklammert, ein Plus von fünf bis sieben Prozent avisiert. Im vorbörslichen Handel sind die Aktien gefragt.

06.22 Uhr – Verluste in Asien

Die asiatischen Aktien setzen die Talfahrt der Wall Street fort. Sorgen über das Risiko einer weltweiten Rezession und die erhöhten Spannungen zwischen China und den USA vor einem möglichen Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan drücken die Kauflaune der Anleger. Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an. Taiwan pocht auf seine Eigenständigkeit. Der Status Taiwans ist umstritten und einer der Hauptkonflikte zwischen den USA und China. Der japanische Aktienindex Nikkei büßt 1,5 Prozent ein.

Dienstag, 02. August 2022

22.15 Uhr - Dow Jones schließt etwas niedriger - Risiken wieder im Vordergrund

Die Verbraucher ächzen unter dem Inflationsdruck und halten sich weltweit mit Käufen zurück, das hinterlässt Spuren in der Konjunktur. Die Weltwirtschaft darf im Moment auch nicht auf einen Schub aus China hoffen, denn dort lahmt die Konjunktur ebenfalls. Und dazu kommen neue politische Spannungen angesichts der geplanten Taiwan-Reise von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi und Chinas Warnung, darauf militärisch zu reagieren. Vor diesem Hintergrund kamen die US-Börsen nicht vom Fleck, die Aufholjagd der letzten Woche schien vergessen. Der Dow Jones schloss mit leichten Verlusten.

17.50 Uhr - Heute begehrt im Handel: Hello Fresh und Puma

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 22 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 16 Unternehmen mit Verlusten. Bei zwei Unternehmen liegen die Kurse weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Hello Fresh verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 2,8 Prozent. Auch die Papiere von Puma (+2 Prozent) sowie Covestro und Adidas (je +1,8 Prozent) konnten sich steigern.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Vonovia. Die Aktie notiert 2,9 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Zalando verlor 1,9 Prozent des Kurswerts, Airbus verbilligte sich um 1,8 Prozent.

17.30 Uhr - DAX schließt ganz knapp im Minus

An den deutschen Aktienmärkten hat es am Ende doch nicht ganz gereicht für Gewinne beim DAX. Das deutsche Börsenbarometer gab 4 Punkte nach auf 13.480. Dabei hat der DAX erst ganz zum Schluss ins Minus gedreht. Davor waren eigentlich fast den ganzen Handelstag über Gewinne zu sehen gewesen. Bis zum Schluss zulegen konnten M-DAX und TecDAX, nämlich um 0,2 bzw. 0,6 Prozent. Die gute Stimmung hatte zwei Ursachen: die Anleger hoffen weiter auf solide Quartalsberichte der Unternehmen. Außerdem baut man darauf, dass sich die Konjunktur ein wenig abkühlt. Das nimmt den Druck von den Notenbanken die geldpolitischen Zügel stark anzuziehen. Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Varta nach einer Gewinnwarnung im Fokus. Die Aktie des Batterieherstellers schlossen 3,5 Prozent im Minus. Zuvor war sie zeitweise fast 14 Prozent eingeknickt.

15.15 Uhr - Peking droht wegen Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi

Der Streit zwischen den USA und China spitzt sich zu. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, will in diesen Tagen - voraussichtlich am Donnerstag - nach Taiwan reisen. Peking betrachtet die Insel als Teil Chinas und kündigte unverhohlen an: Das Militär der Volksrepublik werde nicht tatenlos zuschauen, wenn Pelosi in Taiwan eintreffe. Schon vergangene Woche hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping mit den Worten gedroht: “Wer mit dem Feuer spielt, wird darin umkommen.“ Die Börsen reagieren. Der DAX hat seine kleinen Gewinne verloren. Er tendiert nur noch leicht höher bei 13.495.

13.15 Uhr - Briten warten Gasanlagen

Gas wird wieder teurer. Der niederländische Gasfuture klettert um fast 4 Prozent auf rund 200 Euro je Megawattstunde. Grund sind Wartungsarbeiten an britischen Gasförderanlagen. Deswegen sinkt derzeit die britische Produktionsmenge um ein Viertel.

Der Future war allerdings im Zuge des Ukraine-Krieges schon auf über 220 Euro gestiegen. Von einer dauerhaften Entspannung der Lage will aber kein Analyst sprechen. Unklar ist ja weiterhin, wieviel Gas Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 schicken wird, an der etliche europäische Länder hängen.

10.11 Uhr – Maschinenbauer spüren China und Ukraine-Kriegs-Belastungen

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und des Corona-Lockdowns in Teilen Chinas belasten zunehmend die Geschäfte der deutschen Maschinenbauer. Nach einem Rückgang der Bestellungen im Juni verbuchte die exportorientierte Industrie im ersten Halbjahr nur ein kleines Auftragsplus von zwei Prozent, wie der Maschinenbauverband VDMA mitteilte. Zwar wollten immer noch viele Kunden in neue Maschinen und Anlagen investieren, die Zurückhaltung steige aber, heißt es weiter.

09.51 Uhr – Nürnberger Softwareanbieter Suse gefragt

Der schwedische Finanzinvestor EQT will den Kursrutsch beim Nürnberger Linux-Softwareanbieter Suse nutzen, um seine Beteiligung wieder aufzustocken. EQT werde vom 8. August an Suse-Aktien für bis zu 100 Millionen Euro kaufen. EQT will sich dafür bis zu neun Monate Zeit lassen. Die Schweden hatten Suse im Mai 2021 an die Börse gebracht. Seither hat sich die Aktie allerdings enttäuschend entwickelt. Zum Ausgabepreis von 30 Euro hat sie gut 40 Prozent verloren. Die Nachricht von der geplanten Aufstockung sorgt nun für Kursfantasie. Anteilsscheine von Suse springen um 5,2 Prozent nach oben.

09.12 Uhr – Covestro und China-Daten bremsen DAX

Der DAX wird zum Wochenstart durch enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten belastet. Der DAX notiert kaum verändert bei 13.484 Punkten.

Zu den deutlichen Verlierern im DAX gehört der Kunststoffhersteller Covestro mit einem Abschlag von 3,2 Prozent. Covestro hatte am Freitag nach Börsenschluss schwache Geschäftszahlen veröffentlicht. Unter anderem wurde wegen der drastisch gestiegenen Energiekosten und der konjunkturellen Eintrübung zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose gesenkt.

Der Euro bewegt sich bei 1,02 30 Dollar.

08.21 Uhr – Schwacher deutscher Einzelhandel

Die deutschen Einzelhändler haben ein schwieriges erstes Halbjahr mit hoher Inflation, Corona-Krise und Ukraine-Krieg mit dem stärksten Umsatzeinbruch seit 28 Jahren beendet. Ihr Umsatz fiel im Juni inflationsbereinigt (real) um 8,8 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auch im Vergleich zum Vormonat gab es einen Umsatzrückgang: Inflationsbereinigt sanken die Einnahmen überraschend um 1,6 Prozent im Vergleich zum Mai.

08.02 Uhr - Ifo: deutsche Industrie mit Problemen bei Rohstoffbeschaffung

Die Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten bleibt für die deutsche Industrie auch in der zweiten Jahreshälfte ein großes Problem. Im Juli klagten 73,3 Prozent der befragten Firmen über entsprechende Engpässe, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Im Vormonat lag der Wert zwar etwas höher - dennoch heißt es vom Ifo-Institut: Neben der grundsätzlichen Knappheit bei elektronischen Komponenten tragen weiterhin auch Probleme in der weltweiten Logistik, insbesondere im Schiffsverkehr, zu den Beschaffungsproblemen bei. In den Kernbranchen der deutschen Industrie bleibt die Situation demnach kritisch. In der Elektroindustrie, dem Maschinenbau und in der Automobilbranche berichteten weiterhin rund 90 Prozent der Unternehmen, dass sie nicht alle Materialien und Vorprodukte bekommen.

07.42 Uhr – Dermapharm aus Grünwald plant Übernahme

Der bayerische Arzneimittelhersteller Dermapharm steht vor der Übernahme des französischen Konkurrenten Arkopharma. Das im SDax gelistete Unternehmen aus Grünwald bei München bietet dem Finanzinvestor Montagu Private Equity rund 450 Millionen Euro für den Anbieter von frei verkäuflichen pflanzlichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, wie Dermapharm mitteilte. Dermapharm kann mit dem Zukauf seinen Umsatz um knapp ein Fünftel aufstocken. Zur Finanzierung der Übernahme äußerte sich das Unternehmen nicht.

06.48 Uhr – Batteriehersteller Varta wird vorsichtiger

Der schwäbische Batteriehersteller Varta macht sich in diesem Jahr auf einen Gewinneinbruch und stagnierende Umsätze gefasst. Als wesentliche Ursachen nennt das Unternehmen aus Ellwangen Verzögerungen bei Kundenprojekten, die anhaltende angespannte Situation bei Rohstoff- und Energiepreisen sowie hohe Transportkosten.

Varta produziert Knopfzellen, wie sie etwa für Kopfhörer und Hörgeräte gebraucht werden oder große Lithium-Ionen-Batterien als Energiespeicher für Häuser und Wohnungen. Seit drei Jahren gehört auch das Geschäft mit Haushaltsbatterien wieder zu dem Unternehmen mit 4800 Mitarbeitern.

06.17 Uhr – Verhaltener Wochenstart in Asien

Die Märkte in Asien starten zu Wochenauftakt verhalten in den Handel. In Japan verbessert sich der Nikkei um 0,5 Prozent. Es bremsen chinesische Wirtschaftsdaten. Unter dem Druck der strengen Null-Covid-Maßnahmen in China verschlechterte sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Juli unerwartet.

Montag, 01. August 2022