Börse: Deutschen Börsen auf Rekordkurs

Der bisherige DAX-Rekord vom Februar liegt bei 13.795, damit fehlen nur noch gut 100 Zähler. Wenn es morgen so weitergeht, wie bisher in dieser Woche, dann wird diese Marke geknackt. Der M-DAX mit den Nebenwerten war gestern erstmals über 30.000 Punkte geklettert. Heute war es am Ende nochmal fast ein Prozent mehr auf 30.205. Mehrere Faktoren halfen den Kursen nach oben, zum Beispiel die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie, wenn nun geimpft werden kann, sowie die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien.

US-Hilfen sollen jetzt endlich kommen

Und dann kommt auch von den US-Börsen gute Stimmung, denn dort hofft man auf das langersehnte staatliche Konjunkturpaket. Der Handlungsdruck auf die Kongressabgeordneten sei enorm, sagte dazu ein Marktanalyst. Ohne staatliche Hilfe drohe eine Pleitewelle, vor allem unter kleineren und mittleren Unternehmen. Experten zufolge könnten die Hilfen ein Volumen von 900 Milliarden Dollar haben. Das schiebt an der Wall Street den Dow Jones im Moment um ein knappes halbes Prozent an. Und noch zum Euro: der steht aktuell bei 1,22 60 Dollar.